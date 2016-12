11 luglio 2016 11:00 Meteo, lʼondata di caldo afoso è arrivata ai massimi Mercoledì la svolta con i temporali Fino a martedì punte massime di 38 gradi, con temperature percepite anche oltre i 40. Perturbazioni da metà settimana

La settimana inizia all’insegna del caldo intenso con temperature massime che saranno in generale comprese fra 30 e 36 gradi, ma con picchi anche di 37-38 gradi. Gli elevati tassi di umidità, inoltre, renderanno le temperature percepite anche di qualche grado più alte: è probabile, dunque, che in alcune località l’indice di calore (temperatura percepita dall’organismo) raggiunga, e pure oltrepassi, i 40 gradi. Questa fase bollente, che avrà il suo apice tra lunedì e martedì, verrà bruscamente interrotta a causa dell’irruzione di una perturbazione atlantica (la numero 3 del mese) che comincerà a far sentire i suoi effetti in parte del Nord nella giornata di martedì, dando luogo mercoledì ancora a instabilità soprattutto al Nordest. A causa dell’enorme quantità di energia in gioco (sul nostro territorio, e in particolare in Valpadana, si sta accumulando molto calore), i temporali innescati da questa perturbazione saranno anche di forte intensità e potranno essere accompagnati da grandinate e notevoli raffiche di vento. Nella seconda parte della settimana, pur non causando fenomeni di rilievo, i venti più freschi che accompagnano la perturbazione si propagheranno anche al Centrosud, con conseguente generale e sensibile ridimensionamento del caldo. Il calo termico, rispetto ai primi giorni della settimana, potrà anche essere nell’ordine dei 10-12 gradi.

Previsioni per lunedìPrevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in tutto il Paese. Dal pomeriggio sarà possibile lo sviluppo di isolati temporali lungo le zone alpine e prealpine e sull’Appennino Centrale, con la possibilità di sconfinamenti anche sulla pianura piemontese e, in serata, sull’ovest Lombardia. Alla sera rovesci e temporali tenderanno a insistere sulle Alpi Centrali e Occidentali, ma con probabili sconfinamenti sulle vicine pianure di Piemonte e Lombardia. Temperature e tassi di umidità in ulteriore lieve crescita: massime fra per lo più comprese fra 30 e 36 gradi, con picchi di 37-38 gradi. Venti a regime di brezza.