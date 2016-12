11 gennaio 2015 Meteo, l'Italia su "un'altalena termica": tra temperature sopra la media e gelo A garantire l'assaggio di tempo primaverile è stata l'alta pressione dell'Anticiclone delle Azzorre che, allungandosi sul Mediterraneo, trascina fin sull'Italia correnti decisamente tiepide Tweet google 0 Invia ad un amico

11:13 - Anche la giornata di domenica vede temperature superiori alla norma in gran parte dell'Italia, con un ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e al Sud, mentre al Nordovest, nonostante l'ingresso più incisivo dei venti di Foehn, non si ripeteranno i valori record registrati sabato nel Cuneese e nel Torinese che con 26-27 gradi sono state le zone più calde non solo d'Italia, ma di tutta l'Europa.

A garantire questo assaggio di tempo primaverile è l'alta pressione dell'Anticiclone delle Azzorre che, allungandosi sul Mediterraneo, trascina fin sull'Italia correnti decisamente tiepide. La parentesi primaverile però non durerà molto. Già nella serata di domenica sull'Italia faranno irruzione fredde correnti di origine polare che porteranno anche delle nevicate sull'Appennino centro-meridionale per poi lasciarci in eredità un lunedì nel complesso soleggiato ma anche più freddo rispetto al fine settimana, con temperature vicine a quelle normali per il periodo.



Le previsioni per domenica 11 gennaio - Nuvole soprattutto su Alpi, regioni di Nordest, Liguria e regioni tirreniche. In Pianura Padana foschie dense e nebbie a tratti anche fitte e persistenti. Nella mattinata precipitazioni lunga l'area alpina con limite delle nevicate inizialmente elevato ma in calo a fine mattinata fin verso i 1000 metri. Qualche debole pioggia o pioviggine su Levante ligure, basso Lazio e Campania. Nel pomeriggio i fenomeni si trasferiscono tra Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Nel frattempo rasserenerà al Nordovest grazie all'ingresso di moderati o forti venti di Foehn.



In serata temporaneo peggioramento sul medio Adriatico con deboli precipitazioni tra Marche, Abruzzo, in estensione nella notte a Molise, nord della Puglia, Campania, Basilicata e Calabria tirrenica. In Appennino quota neve in calo in serata sotto i 1.500 metri su quello centrale e nella notte anche sotto i 1.000 metri, su quello meridionale il limite delle nevicate si porterà fin verso i 1.000 metri nel corso della tarda nottata.



Venti da moderati a forti occidentali su gran parte dei mari di ponente e nelle Isole, di Libeccio su basso Adriatico e Ionio con raffiche anche fino 60-70 km/h. Clima ancora molto mite: le temperature infatti inizieranno a calare sensibilmente solo nelle Alpi a partire da metà giornata. Questo calo delle temperature si propagherà in serata al Nord e alle regioni del medio Adriatico e successivamente anche al resto del Paese. Nelle regioni adriatiche e all'estremo Sud si potrebbero superare i 20 gradi.



Le previsioni per lunedì 12 gennaio - Lunedì nelle prime ore della mattinata ultime deboli e isolate precipitazioni su Calabria meridionale e nord della Sicilia ma con tendenza a rapido miglioramento. Altrove bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso e assenza di nebbie. Venti forti settentrionali al Sud e in Sicilia con raffiche fino a 70-80 km/h, in decisa attenuazione nel resto del Paese.



Temperature minime e massime in generale sensibile diminuzione. Il calo delle temperature sarà comunque di breve durata. Tornano valori sotto zero al Centronord; previsti -6 gradi per Bolzano, -5 gradi per Trento, -3 gradi per Aosta, Brescia, Cuneo, Piacenza, Verona, L’Aquila, -2 gradi per Bergamo, Milano, Novara, Torino, Venezia, Treviso, Rieti, -1 grado per Bologna, Udine, Campobasso, zero gradi per Rimini, Ancona, Perugia, Viterbo.



Fino a giovedì prosegue "l'altalena termica" - La tendenza per la settimana (fino a giovedì) vedrà ancora la presenza di un'area anticiclonica sul Mediterraneo e sull'Italia che garantirà prevalenti condizioni di stabilità atmosferica e tempo nel complesso discreto. Si tratterà di un'alta pressione non particolarmente robusta: tra martedì e mercoledì infatti la coda di una perturbazione atlantica in transito a nord delle Alpi riuscirà ad attraversare anche il nostro Paese portando una maggiore nuvolosità ma scarse precipitazioni. Nel frattempo le temperature tenderanno nuovamente ad aumentare.



Da venerdì al momento viene confermato un peggioramento più importante sull'Italia a partire dalle regioni settentrionali dove torneranno le precipitazioni e probabilmente anche la neve nelle Alpi.