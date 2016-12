15 febbraio 2015 Meteo, l'Italia spazzata dalle piogge Da martedì migliora in gran parte del Paese eccezion fatta per Calabria, Sicilia e Sardegna dove fino a mercoledì insisteranno forti piogge e temporali Tweet google 0 Invia ad un amico

10:44 - Una nuova e più intensa perturbazione atlantica porterà piogge sparse al Nord, regioni tirreniche, estremo Sud e Isole Maggiori, mentre abbondanti nevicate imbiancheranno l'Arco Alpino fino a quote piuttosto basse. Gli effetti di questa perturbazione si faranno sentire anche lunedì, quando pioverà in gran parte dell'Italia, con piogge di forte intensità nelle regioni del versante tirrenico, mentre nuove nevicate imbiancheranno le Alpi occidentali.

Da martedì migliora in gran parte dell'Italia eccetto in Calabria, Sicilia e Sardegna dove fino a mercoledì insisteranno forti piogge e temporali.



Le previsioni per domenica 15 febbraio - Al Nord molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, intermittenti, ad eccezione di Emilia orientale, Romagna e alto Adriatico dove il tempo resterà per lo più asciutto. Quota neve su alta Lombardia e nord Piemonte compresa tra 300 e 800 metri. Altrove nuvolosità variabile, a tratti compatta, con schiarite più ampie sul medio Adriatico. Nubi accompagnate da piogge sulle regioni tirreniche, settori ionici del Sud e Isole maggiori; possibili sconfinamenti tra il nord della Puglia e il Molise.



Dal pomeriggio si attenuano i fenomeni sul Tirreno, ancora piogge tra Ossola e alta Lombardia, qualche precipitazione in più al Sud e nelle Isole, in Liguria e sulle Alpi occidentali.



Tra sera e notte si attenuano i fenomeni in Lombardia, mentre su Piemonte, Ponente Ligure e Valle D'Aosta i fenomeni saranno in intensificazione e a tratti di forte intensità, con quota neve anche a 200-300 metri. In Sardegna fase instabile già dalla sera, con il rischio di forti piogge e temporali. Questa area di instabilità si dirigerà poi tra basso Lazio e nord della Campania.



Le previsioni per lunedì 16 febbraio - Lunedì il tempo sarà condizionato da un vortice di bassa pressione che, posizionato nei pressi della Sardegna, porterà forte maltempo soprattutto sul settore tirrenico. Nel dettaglio avremo parziali schiarite su Alpi Lombarde ed estremo Nordest, molto nuvoloso nel resto del Nord con precipitazioni su Piemonte e Val D'Aosta, qualche pioggia più localizzata in Emilia Romagna. Quota neve in rialzo nell'arco della giornata, ancora intorno ai 500 metri nel cuneese. Al Centro rovesci anche forti tra Lazio e bassa Toscana (al mattino soprattutto nel Lazio poi tenderanno a risalire verso la Toscana). Fase instabile in attenuazione in serata in queste zone.



Nel resto del Centrosud al mattino qualche pioggia nelle Isole e nel settore ionico poi, tra pomeriggio e sera, rovesci in Sicilia e basso Ionio. Qualche pioggia debole sul settore Adriatico in serata. Temperature in lieve rialzo, anche di 2-3 gradi.



Da martedì migliora sul Centronord - Martedì al Centronord migliora (da segnalare piogge residue al mattino sul Piemonte centro-occidentale). Avremo schiarite al Nord nel corso della giornata in estensione da Nordest verso ovest. Al Centro il tempo migliora con ancora un po' di nuvolosità trasportata dai venti orientali, che si addosserà lungo il versante adriatico dell'Appennino, dalla Romagna al Molise. Schiarite sulle zone tirreniche (Toscana, Lazio e Umbria). Nuvole dense su Calabria, Basilicata e Isole: attenzione perché ci sarà il rischio di precipitazioni anche abbondanti (accompagnate da rovesci e temporali) su Sardegna orientale, sud della Calabria e Sicilia orientale. Qualche pioggia isolata su Campania e Basilicata. Temperature in aumento nelle zone raggiunte dal miglioramento.



Venti deboli al Nord (con l'eccezione della Liguria dove soffierà la Tramontana) moderati orientali sul resto del Paese, con rinforzi su Isole e Calabria . Mercoledì maltempo residuo su sud Sardegna, graduale miglioramento in Sicilia e Calabria, ancora ventoso sulle Isole. Da giovedì, grazie alla rimonta dell’alta pressione migliorerà ovunque.