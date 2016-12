23 novembre 2014 Meteo, l'Italia "resiste" alla pioggia fino a metà della prossima settimana L'alta pressione anche nei prossimi giorni proteggerà il Paese dal passaggio delle piovose perturbazioni atlantiche, favorendo però l'accumulo di umidità e agenti inquinanti Tweet google 0 Invia ad un amico

10:30 - L'alta pressione anche nei prossimi giorni proteggerà l'Italia dal passaggio delle piovose perturbazioni atlantiche, favorendo però l'accumulo di umidità e agenti inquinanti negli strati più bassi dell'atmosfera. Fino a martedì quindi niente piogge di rilievo e temperature pomeridiane decisamente miti, ma anche smog, nubi basse e localmente nebbie. Ma da metà settimana arriverà la perturbazione numero 6 di novembre.

Le previsioni per domenica 23 novembre - Nubi basse con foschie e locali nebbie su basso Piemonte, Emilia Romagna, bassa Lombardia, Toscana, Umbria e Marche. Isolate pioviggini in Liguria. Abbastanza soleggiato nel resto d'Italia, in modo particolare nelle zone alpine orientali, nel Nordest e al Sud; schiarite nel pomeriggio anche in Sardegna.



A fine giornata le nebbie torneranno a formarsi sulla Pianura Padana centro-orientale, nelle zone pianeggianti del Centro, alta Campania e nord della Puglia. Temperature decisamente miti, con punte anche oltre 25 gradi in Sardegna. Moderati e caldi venti di Scirocco sulla Sardegna.



Le previsioni per lunedì 24 novembre - Lunedì in generale non sono previste piogge. Su Liguria, basso Piemonte, pianura lombarda, Emilia Romagna, Toscana cielo nuvoloso a causa di strati nuvolosi bassi. Nuvolosità medio-alta in transito al Nord e sulla Sardegna; qualche annuvolamento irregolare su Puglia e Sicilia. Più soleggiato nelle altre regioni.



Nebbie soprattutto nelle ore più fredde del giorno sulla Val Padana orientale, alto adriatico e valli del Centro. Temperature stazionarie o in lieve aumento su Alpi e Nordovest: caldo fuori stagione in Sardegna, con punte intorno a 25 gradi, sempre per effetto dei venti di Scirocco ma anche sulle Alpi con valori di 5-10 gradi sopra la norma.



Da metà settimana tornano le piogge - Martedì maggiore nuvolosità in transito sull'Italia ma in generale ancora senza precipitazioni e a tratti con qualche schiarita per l'avvicinamento lento di una nuova perturbazione, la numero 6 del mese. Qualche goccia di pioggia potrà cadere in Sardegna e sull'ovest della Sicilia e dalla sera lungo le coste del medio-alto Tirreno.



Tra mercoledì e giovedì nubi un po' su tutta l'Italia e piogge possibili al Centro (specie su Toscana e Lazio) e sulla Campania. Qualche debole pioggia anche su Liguria e Pianura Padana (specie in Emilia Romagna) e locali rovesci nelle Isole. Il clima continuerà a mantenersi mite sulla Penisola e sulle Isole. (Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti).