Meteo, l'Italia ancora divisa in due Piogge a Nord, a Sud ancora estate

Le previsioni per venerdì - Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord e Toscana, con locali rovesci sulla Liguria centrale, piogge anche moderate dal pomeriggio su Ossola e alta Lombardia, piogge più deboli e isolate sulle vicine zone pedemontane e sul Friuli. Tra sera e notte maggiore coinvolgimento delle pianure su Piemonte orientale, Lombardia e Veneto. Nuovo rischio di temporali sull'arco ligure. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d'Italia. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con punte vicine ai 30 gradi nelle Isole. Moderato Scirocco su Mar Ligure, Tirreno settentrionale e occidentale e sul Canale di Sicilia.



Le previsioni per il weekend - Sabato nuvoloso su buona parte del Nord e in Toscana con qualche schiarita in più in Romagna. Qualche pioggia o rovescio intermittente sarà possibile sull'alto Piemonte, in Lombardia, Levante ligure, Emilia occidentale, Veneto occidentale, Alpi orientali e Toscana. Soleggiato nel resto del Centrosud anche se non mancherà qualche nuvola di passaggio nelle regioni centrali.



Domenica avremo ancora una nuvolosità variabile sul Nord e in Toscana, in forma più irregolare sul Lazio con meno piogge rispetto a sabato nelle regioni settentrionali; qualche piovasco in forma isolata sulle Alpi, specie tra alto Piemonte e Lombardia nord-occidentale. Tra pomeriggio e sera tendenza al peggioramento al Nordovest con precipitazioni che si intensificheranno soprattutto nella notte per l'arrivo di una nuova e più intensa perturbazione atlantica.



La tendenza - Questa perturbazione, all'inizio della prossima settimana, in particolare lunedì, darà luogo a maltempo su gran parte del Nord e in Toscana. Si prevedono nello specifico fenomeni anche abbondanti su alto Piemonte, alta Lombardia, Liguria- soprattutto da Genova a La Spezia-, e alta Toscana. Il resto del Centrosud vivrà ancora una sorta d'estate con sole e temperature estive con caldo fuori stagione: si potrebbero anche superare i 30 gradi.



Massima attenzione su Genova - La situazione di Genova impone la massima attenzione. Si preannunciano criticità, infatti, anche nel corso del fine settimana. Su Genova, tra ieri e le prime ore di oggi, sono caduti oltre 300 mm di pioggia: parliamo di un quantitativo pari a circa il 25% delle piogge che mediamente cadono in un anno. Martedì scorso, poi, ne sono caduti altri 100 mm circa. Ciò significa che, in pochi giorni, questo territorio ha ricevuto più o meno un terzo delle precipitazioni che riceve in un anno. Nelle prossime ore e nel weekend sono previste nuove piogge. La situazione dunque è delicatissima. Il maltempo va infatti a colpire un territorio ad altissimo rischio idrogeologico: non soltanto per la conformazione particolare del territorio, ma anche per la presenza di fiumi e torrenti che scorrono proprio all'interno delle città. Parliamo di corsi d'acqua che vengono alimentati sia dalle precipitazioni che cadono direttamente sulle città, sia dalle piogge che interessano i rilievi presenti a ridosso dei centri urbani liguri.



Le previsioni dettagliate per la Liguria - Nel corso della giornata di oggi in Liguria si prevedono nuove piogge. In particolare, le precipitazioni più intense dovrebbero colpire il settore centro-orientale. Su Genova, messa in ginocchio dall'alluvione di ieri, in mattinata si prevedono ancora locali rovesci intensi nel settore orientale della provincia. Nel pomeriggio le precipitazioni non cesseranno del tutto, ma dovrebbero comunque parzialmente indebolirsi. Tra la tarda serata e la notte i fenomeni tenderanno a intensificarsi con rovesci e temporali localmente forti.



Piogge anche nel weekend e la prossima settimana - Anche nel corso del fine settimana dell'11-12 ottobre ci sarà il rischio di piogge o temporali di forte intensità sulla Liguria centro-orientale, così come sull'alta Lombardia. In particolare, le fasi a rischio sono: la prima parte di sabato fino al pomeriggio e la fine di domenica. Le piogge sulla Liguria dovrebbero proseguire anche all'inizio della prossima settimana. In particolare, lunedì queste piogge dovrebbero essere particolarmente abbondanti nella zona tra Genova e La Spezia.



La causa: la linea di convergenza - Il protrarsi di questa situazione di criticità è causato da una stretta linea di convergenza delle correnti umide sciroccali che, come in un imbuto, finiscono per addensare il carico di umidità e precipitazioni su questa zona della Liguria. Naturalmente la suddetta linea di convergenza resta e resterà pressoché stazionaria finché rimarrà immutata la configurazione della circolazione atmosferica nell'area euro-mediterranea.