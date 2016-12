14 gennaio 2015 Meteo, l'inverno scalda i motori: da venerdì sera piogge e neve anche a bassa quota Fino a giovedì l'alta pressione occuperà il Mediterraneo Occidentale e proteggerà almeno in parte la nostra Penisola, ma Nord Atlantico infatti si sta già avvicinando un'intensa perturbazione Tweet google 0 Invia ad un amico

17:01 - Fino a giovedì l'alta pressione occuperà il Mediterraneo Occidentale e proteggerà almeno in parte la nostra Penisola, garantendo in Italia un'altra giornata tranquilla, tra sole e nuvole, con poche piogge di debole intensità (concentrate più che altro al Nordovest) e con temperature leggermente al di sopra della norma. L'inverno però non tarderà a riprendersi la scena: dal Nord Atlantico infatti si sta già avvicinando un'intensa perturbazione che nella seconda parte di venerdì investirà l'Italia.

Dal Nord Atlantico infatti si sta già avvicinando un'intensa perturbazione che nella seconda parte di venerdì investirà l'Italia dove quindi nel fine settimana torneremo a vestire il cappotto pesante e ad aprire gli ombrelli.



Da venerdì piogge e neve sotto i mille metri - In particolare già venerdì le temperature caleranno in gran parte del Nord, piogge sparse bagneranno le regioni settentrionali e la Toscana, mentre abbondanti nevicate imbiancheranno le Alpi anche al di sotto di 1000 metri. Sabato le temperature caleranno anche nelle regioni centrali e pioverà su molte zone del Centronord, con nuove nevicate sulle Alpi fino a quote collinari.



Domenica il freddo raggiunge tutta la Penisola - Domenica, mentre al Centronord tornerà a far capolino un po' di sole, il freddo raggiungerà anche le regioni meridionali, dove si trasferiranno pure le piogge. Quindi un'ultima parte della settimana che farà felice soprattutto gli amanti dello sci, con la neve che cadrà su tutte le località sciistiche alpine e, anche se meno abbondante, su molte di quelle appenniniche.



Prossima settimana all'insegna dell'inverno - Difficile stabilire con esattezza cosa succederà nei giorni successivi, ma le proiezioni a medio-lungo periodo sembrano confermare che la prossima settimana avrà un sapore più invernale, con freddo e neve protagonisti.



In effetti le ultime proiezioni dei computer per gli inizi della prossima settimana descrivono uno scenario da pieno inverno: tra lunedì e martedì la pioggia infatti dovrebbe bagnare a intermittenza molte zone del Paese, specie al Centronord, con nevicate fino a quote molto basse sulle Alpi e a quote collinari sull'Appennino, ma nella notte tra lunedì e martedì i fiocchi di neve a tratti potrebbero spingersi fin sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto: possibile perciò qualche nevicata anche a Torino, Milano e Verona.



Insomma un inizio di settimana nel segno di pioggia e neve, accompagnati anche da un po' di freddo vero, con le temperature in generale leggermente al di sotto della norma, al Nord vicine agli 0 gradi anche nelle ore centrali del giorno.