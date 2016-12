Meteo, l'inverno inizia a ritirarsi:sull'Italia torna l'alta pressione

Le previsioni per domenica - Ampie schiarite al Centronord, salvo il passaggio di innocue velature che nel corso della giornata transiteranno dal Nord verso il Centro. Nubi più compatte al Sud con residue precipitazioni in mattinata in Sicilia orientale. Dal pomeriggio graduale miglioramento anche al Meridione. Banchi di nebbia nelle valli del Centro, in rapido dissolvimento, ma in nuova formazione alla sera anche nelle pianure del Nordest. Temperature massime in leggera risalita. Ventoso per Tramontana al Sud.



Le previsioni per lunedì - Tempo stabile in tutto il Paese, dove si segnala solo la presenza di un po' di nubi compatte fra Liguria e Toscana; un'altra zona con annuvolamenti insistenti sarà quella della bassa Calabria tirrenica. Nel resto del territorio le schiarite resteranno ampie, ma con presenza di nebbie mattutine lungo le valli del Centro e nelle pianure del Nord, fra il sudest della Lombardia, l'Emilia e il Veneto, nel settore a cavallo del Po. Temperature in generale rialzo, ad eccezione di Liguria, Toscana e coste venete, per vie delle nubi basse o delle nebbie in diradamento. I valori nella notte continueranno ad essere sotto lo zero, con locali gelate, in gran parte del Nord e localmente nelle valli Centro (in Umbria, Lazio e Marche).Venti deboli salvo residui rinforzi di Maestrale nel Salento e intorno allo stretto.



La tendenza per la settimana - Martedì la nuvolosità si presenterà densa tra Liguria e Toscana, con possibilità di brevi e isolate pioviggini. Strati di nubi basse e locali nebbie riguarderanno il settore centrale della Val Padana, l'Umbria e l'alto Lazio; ancora un po' di nubi sulla Calabria tirrenica. Il resto d'Italia sarà più soleggiato, ma con temporanei annuvolamenti in transito al Nord, tra pomeriggio e sera anche al centro e nella notte anche al Sud peninsulare. Temperature in aumento, sia le minime che le massime: fine delle gelate al Centro, mentre al Nord saranno più deboli; le massime aumenteranno di un paio di gradi. Venti fino a moderati di Maestrale in Puglia, Calabria e Nordest della Sicilia.



Da metà settimana l'alta pressione tenderà leggermente a indebolirsi con conseguenti infiltrazioni di aria più umida da Ovest, che renderanno più diffusi gli strati di nubi basse nel settore della Val Padana, sull'alto Adriatico e nel settore tirrenico fino alla Campania. Le nubi saranno accompagnate da piogge brevi e occasionali su Liguria, Toscana e Veneto. Sul resto dell'Italia preverrà un cielo poco nuvoloso. La maggiore presenza di nubi basse impedirà la formazione delle nebbie. La massa d'aria rimarrà mite, ma nelle zone interessate da nuvolosità le massime tenderanno a calare di 1-3 gradi. Fino a fine mese non si prevede l'arrivo di perturbazioni, fatto che aggrava ulteriormente la situazione di estrema siccità che sta interessando soprattutto il Nordovest.



Tempesta Jonas, peggio dell'uragano Sandy - La tempesta invernale Jonas sta lentamente abbandonando la costa orientale degli Stati Uniti dopo aver causato vittime, danni e disagi. Gli stati coinvolti sono 11, colpite e paralizzate importanti città come Washington e New York, con 85 milioni di cittadini americani che hanno dovuto affrontare condizioni di estremo maltempo. Ecco alcuni dati meteorologici che descrivono l'intensità di Jonas:

- Glengary, West Virginia: 102 cm di neve

- Assateague Island, Maryland: 137 km/h di raffica

- Cape May Harbor, New Jersey: 2,8 metri dim area

I venti che dal mare hanno soffiato verso la terraferma hanno causato pericolose mareggiate che si sono abbattute lungo la costa orientale degli USA: i paesi più colpiti sono stati il Delaware e il New Jersey. In alcune località la marea ha raggiunto livelli da record, addirittura peggiori delle maree verificatesi al passaggio dell'uragano Sandy nell'ottobre del 2012.