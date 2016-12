Meteo, l'inverno ha le ore contate: dal weekend alta pressione in rinforzo

Previsioni per venerdì Giornata prevalentemente soleggiata nelle regioni tirreniche (con una maggiore nuvolosità sulla Toscana), in Sardegna, in gran parte della Sicilia e al Nord, a parte un po' di nuvolosità tra le Venezie e l'Emilia Romagna . Cielo nuvoloso anche nelle regioni del medio e basso Adriatico, in Basilicata e Calabria; qualche pioggia significativa soltanto in Abruzzo, con quota neve intorno ai 600-700 m , e tra la Calabria e l'estremo nordest della Sicilia, con deboli nevicate oltre i 100 metri . Venti nord-orientali al Centrosud in generale di debole intensità. Temperature in generale lieve calo con i valori pomeridiani più bassi sul versante adriatico.

Previsioni per sabatoNel corso del fine settimana il tempo sarà generalmente buono e senza il transito di perturbazioni. Solo la coda di un sistema nuvoloso in transito sull'Europa centrale riuscirà a scavalcare la barriera alpina portando un aumento della nuvolosità nella giornata di sabato.



Sabato nubi basse in Liguria e medio-alta Toscana ma senza il rischio piogge. Nel resto del Nord prevalenza di sole a parte un po' di nuvolosità in transito al mattino con deboli nevicate sull'Alto Adige nord-orientale fino a quote di 1000 metri. Al Centrosud nuvolosità variabile per il passaggio di un debole sistema nuvoloso che scivolerà verso sud favorendo già nel pomeriggio ampie schiarite al Centro. Nella notte tra sabato e domenica qualche pioggia sarà possibile sul Molise, in Puglia, bassa Calabria e nordest della Sicilia. Temperature pomeridiane in rialzo al Centronord; al primo mattino invece farà ancora freddo con gelate nelle regioni settentrionali e nelle zone interne del Centro. Venti moderati di Tramontana sullo Ionio, deboli altrove.



A partire dal fine settimana, e in modo più incisivo all'inizio della prossima settimana, l'alta pressione da sud-ovest tenderà ad abbracciare la nostra Penisola garantendo tempo stabile e un graduale rialzo termico dapprima al Nord e poi anche sulle altre regioni. In questo contento di rialzo termico non avremo perturbazioni di rilievo probabilmente fino alla fine del mese e ciò aggraverà la situazione di siccità che sta colpendo in particolare il Nord e parte del Centro.