Meteo, l'inverno affonda gli artigli: in arrivo correnti polari e nevicate

10:38 - Settimana di stampo decisamente invernale sulle nostre regioni. L'affondo del Vortice Polare continua a dare i suoi frutti, lasciando aperta la porta dell'Artico dalla quale continueranno a fluire correnti fredde e a tratti anche perturbate. In particolare saremo raggiunti da due impulsi ravvicinati (uno fra martedì e mercoledì, l'altro a partire da giovedì) in grado di causare anche delle nevicate a bassa quota: in particolare al Nord e al Centro.

Non possono ancora essere decifrati i dettagli, specialmente per quanto riguarda le nevicate in pianura al Nord, poiché tutto, per così dire, si "giocherà al fotofinish", ossia quando si conoscerà con maggior precisione lo stato termico della colonna d'aria che sovrasta il Nord associata alle eventuali precipitazioni.



LUNEDI' BEL TEMPO AL NORD - Bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso al Nord; verso sera tendenza a un nuovo aumento della nuvolosità su Liguria ed estremo Nordest. Tendenza a un miglioramento anche al Centro con passaggio a tempo abbastanza soleggiato nel corso della giornata anche se in serata torneranno le nuvole, a cominciare dal settore tirrenico. Al Sud e sulle Isole tempo ancora instabile con nubi sparse e possibili piogge o rovesci che insisteranno soprattutto fra bassa Campania e Calabria; precipitazioni residue in particolare nella prima parte della giornata su Puglia, Sicilia e Sardegna. Quota neve intorno a 400-700 metri sui rilievi.



Temperature stazionarie o in lieve calo: valori inferiori alla media sulle regioni tirreniche e al Sud. Previsti 4 gradi per Aosta, Bolzano, Trento, Campobasso, Potenza, 5 gradi per L’Aquila, 6 gradi per Catanzaro, 7 gradi per Bergamo, Novara, Torino, Piacenza, Udine, Trieste, Perugia, Rieti, 8 gradi per Brescia, Cuneo, Milano, Bologna, Treviso, Venezia, Verona, Viterbo, 9 gradi per Rimini, 10 gradi per Ancona, Firenze, Pisa, Roma, Bari, Crotone, Bari, Sassari, 11 gradi per Genova, Imperia, Grosseto, Pescara, Brindisi, Lamezia, Lecce, Taranto, Alghero, Cagliari, Olbia, 12 gradi per Reggio Calabria, Messina e 13 gradi per Catania, Palermo, Trapani. Venti ancora forti occidentali su Tirreno, Isole e Ionio.



MARTEDI' RISCHIO DI NEVE IN PIANURA AL NORDOVEST - Martedì nella mattinata resisterà ancora un po' di sole nelle regioni adriatiche e nei settori ionici; altrove la nuvolosità andrà intensificandosi rapidamente da ovest con piogge in particolare sulla Sardegna (intense già dal mattino) e in estensione a Liguria di Levante, Toscana, Lazio, Campania. Primi fiocchi di neve tra le Alpi occidentali e Appennino settentrionale e tra Umbria e Lazio fin verso 300-400 metri. Nella seconda parte della giornata le precipitazioni si estenderanno al resto delle regioni centrali, all'Emilia Romagna e alle regioni di Nordovest e si intensificheranno nelle regioni tirreniche e in Liguria. Al Nordovest e sull'Emilia occidentale i fenomeni assumeranno carattere nevoso fino in pianura, al Centro quota neve inizialmente ancora bassa (400-600 metri) ma in graduale rialzo dalla sera. Rischio di neve in pianura quindi in Piemonte, entroterra ligure, Emilia occidentale e Lombardia occidentale. Temperature in calo al Nord, più sensibile al Nordovest in rialzo al Sud e nelle Isole. Venti ovunque in rotazione da sud in aumento, moderati o forti sui mari di Ponente.



COME PROSEGUIRA' LA SETTIMANA - Nella parte centrale della settimana la circolazione ciclonica formatasi sull'Italia darà ancora origine a condizioni di maltempo diffuso sulla maggior parte dell’Italia con precipitazioni abbondanti e venti forti. Mercoledì nubi su quasi tutta l’Italia tranne all'estremo Sud e in Sicilia dove avremo delle schiarite. Piogge sul nord della Campania, Sardegna e nel Lazio; nel Lazio potranno essere particolarmente intense. Dal pomeriggio piogge sparse anche nel resto del Centro con limite delle nevicate compreso tra 1200-1400 metri circa; al Nord piogge sparse sulle pianure del Nordest, sulla pianura lombarda e nevicate fino in pianura su Piemonte ed entroterra ligure. Possibili nevicate in pianura anche sull'Emilia occidentale e a quote collinari sulle pianure del Nordest. Forti venti meridionali sulle Isole e al Sud.



Giovedì la depressione resterà ancora centrata sull'Italia e il maltempo riguarderà gran parte della Penisola; si tratterà di piogge al Centrosud e in Sicilia e di piogge e nevicate fino a bassa quota al Nord. Rischio di neve fino in pianura su Piemonte meridionale, entroterra Ligure ed Emilia occidentale. Venti ancora forti su molte regioni. Durante il fine settimana possibile tendenza all'attenuazione dei fenomeni.