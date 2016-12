Meteo, l'estate arriva al Centronord

21 giugno 2016 10:58 Meteo, lʼestate arriva al Centronord Lʼalta pressione porterà tanto sole e temperature in aumento: picchi di 34-35 gradi. Giovedì instabile sulle regioni meridionali

Rispetto ai giorni scorsi, la situazione di martedì è in deciso miglioramento con una maggiore stabilità e solo il transito di qualche nube innocua e senza rischio di piogge. Nei prossimi giorni - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - l'alta pressione proteggerà con maggiore efficacia il Centronord, mentre al Sud rimarrà attiva un'area instabile che porterà una maggiore nuvolosità e anche qualche temporale, specialmente nella giornata di giovedì. Dopo giorni di temperature al di sotto delle medie stagionali, da giovedì il caldo sarà in deciso aumento in tutto il territorio con valori da piena estate: saranno possibili dei picchi di 34-35°C in particolare nelle pianure del Nord e nelle valli interne del Centro.

Previsioni per martedìMartedì tempo stabile con una generale alternanza tra sole e nuvole in gran parte del Paese. Le temperature massime saranno in rialzo al Centrosud, ma ancora al di sotto di 30 gradi in quasi tutto il Paese. Previsti nel pomeriggio 25°C a Bari, Torino e Trieste, 27°C a Napoli, Catania e Roma, 28°C a Taranto, Milano, Brescia e Bologna, 29°C a Firenze. Venti deboli.