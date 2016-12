Meteo, l'autunno si fa strada da est

5 ottobre 2016 10:00 Meteo, lʼautunno si fa strada da est Nei prossimi giorni clima più fresco con valori anche sotto le medie stagionali

Tra mercoledì e giovedì correnti relativamente fredde provenienti dall’Europa Nord-Orientale scivoleranno sulla nostra Penisola favorendo un calo termico, accentuato da un deciso aumento della ventilazione: le temperature, specie al Nord e sul medio versante adriatico, avranno così un sapore tipicamente autunnale. Inoltre il contrasto tra l’aria fredda in arrivo da Est e l’aria più mite atlantica, che accompagna una debole perturbazione in arrivo nel Mediterraneo, daranno vita a una fase di maltempo. Tra giovedì e venerdì avremo dunque il rischio di abbondanti piogge e temporali anche forti sulle regioni del Centrosud, specialmente sul versante tirrenico. La tendenza per il fine settimana riserva ancora dei margini di incertezza: lo scenario più probabile indica una seconda fase di maltempo (tra sabato sera e domenica) che potrebbe coinvolgere soprattutto il Centrosud.

Previsioni per mercoledì. Tempo in prevalenza soleggiato, con più nuvolosità nelle Venezie, lungo l’Adriatico e all’estremo Sud con rovesci possibili sulla Sicilia orientale e, a carattere sporadico, sull’alto Veneto. In serata rapido aumento della nuvolosità al Nord con qualche pioggia in Liguria, basso Piemonte e Appennino settentrionale che si farà più intensa sulla Liguria di Levante nella notte, quando qualche rovescio raggiungerà anche il Lazio. Temperature in calo, più evidente al Nordest e versante adriatico, a causa del rinforzo dei venti nord-orientali in particolare la Bora sull’alto Adriatico con raffiche anche a 60/70 km/h. Ventoso dal pomeriggio anche in Pianura Padana per venti orientali.