22 ottobre 2014 Meteo, l'autunno è arrivato con venti forti un po' ovunque e piogge al Centrosud Calo termico sulla Penisola e neve sulle Alpi. Il tempo migliora nel fine settimana

11:09 - "L'intensa perturbazione che raccoglie in sé i resti dell'uragano Gonzalo attraverserà la nostra Penisola, accompagnata da piogge sparse su regioni adriatiche e Sud, nevicate sulle zone alpine di confine, molto vento ovunque e brusco calo delle temperature in gran parte d’Italia. Le correnti fredde che seguono la perturbazione - afferma il meteorologo Andrea Giuliacci - giovedì e venerdì porteranno ancora piogge, a tratti intense, su regioni adriatiche e Sud, con venti ancora intensi in gran parte del Centrosud, mentre le temperature subiranno un ulteriore calo".

Situazione sicuramente più tranquilla nel fine settimana, con giornate tra sole e nuvole, niente piogge e venti in decisa attenuazione.



FORTI VENTI, NEVE SULLE ALPI E TEMPO INSTABILE AL SUD Oggi cambio radicale di circolazione atmosferica: si conclude la fase di caldo eccezionale, che ha visto temperature massime, nei primi 20 giorni del mese, superiori alla norma di ben 3°C. Il fronte freddo che ha valicato nella notte le Alpi adesso è sull’Italia centrale e scivolerà nel corso delle ore verso Sud. Il suo passaggio sta determinando piogge tra Umbria e Marche. Nel corso della mattinata verranno coinvolti anche Lazio, Abruzzo e Molise. Nella seconda parte della giornata piogge sparse al Sud peninsulare (basso Tirreno e Puglia) e qualche pioggia anche sul medio adriatico (Marche Abruzzo e Molise). La Puglia potrebbe vedere fenomeni più intensi tra pomeriggio e sera. In serata qualche temporale in costa tra Abruzzo e Molise e tra Puglia e Calabria. Tra la sera e la notte tendenza a intensificazione delle precipitazioni a partire dalla Puglia settentrionale (attenzione perché di nuovo sulla Puglia garganica c’è il rischio di forti fenomeni anche temporaleschi). Al Nord e sull’alto Tirreno tempo soleggiato con cielo sereno terso e limpido, con nubi addossate alla barriera alpina. Neve debole sulle Alpi di confine, ma le nevicate saranno in intensificazione da questa sera nel nord dell’alto Adige, con quota neve localmente anche al di sotto dei 1000 metri.



RAFFICHE FINO A 100 KM/H E ONDE FINO A 6 METRI IN SARDEGNA Oggi è una giornata molto ventosa: soffieranno venti da moderati a forti su tutta l’Italia dai quadranti settentrionali, tempestosi sulle Alpi e in Sardegna con raffiche anche superiori ai 100 km/h. Nel resto della Penisola raffiche a 70-80 km/h. I mari saranno dunque molto mossi fino a molto agitati (con onde alte anche fino a 6 metri intorno alla Sardegna), con rischio di mareggiate sulle coste della Sardegna .



TEMPERATURE IN CALO ANCHE DI 10°C L’aria fredda al seguito della perturbazione porterà un sensibile calo delle temperature, specialmente al Centronord e in Sardegna. con massime che quasi ovunque torneranno nella norma o leggermente al di sotto: ancora un po’ di caldo solo in Sicilia orientale (previsti 28°C a Catania). Calo nell’ordine di 10°C: ad Aosta si passerà dai 25°C di ieri a 15°C, ad Ancona da 24°C di ieri a 17°C, a Bologna da 25°C a 17°C a Milano dai 23°C a 17°C.



GIOVEDÌ ANCORA INSTABILE AL SUD. SOLE E CIELO LIMPIDO AL NORD E TOSCANA Giovedì giornata con nuvole sulle regioni orientali (Alpi orientali, Friuli, regioni adriatiche e settore dello stretto di Messina), piogge e temporali a tratti forti sulla Puglia centro-settentrionale. Deboli nevicate nelle Alpi orientali fino a 1000 metri. Nel pomeriggio tendenza a peggioramento e estensione delle piogge a Marche, Abruzzo, Molise e Appennino campano-lucano. Qualche rovescio possibile anche tra sud della Calabria e nordest della Sicilia. La perturbazione si avviterà attorno al minimo depressionario e, pur spostandosi verso i Balcani, riuscirà a determinare condizioni di instabilità. Attenzione: piogge localmente intense tra Molise e nord della Puglia. In serata piogge intense sopratutto in Abruzzo. Dalla sera e nella notte limite delle nevicate in calo su Appennino abruzzese e molisano fin verso i 1200 metri. Al Nord, Toscana e coste centrali tirreniche cielo sereno o poco nuvoloso e molto limpido. Venti ancora intensi sostenuti settentrionali, che si attenueranno in Val Padana e sulla Toscana, ma saranno ancora forti sul medio e basso adriatico al Sud e sulle Isole. Mari tutti molto mossi e localmente agitati.



TEMPERATURE IN CALO: A BARI DAI 23°C DI IERI AI 13°C DI DOMANI Temperature minime in calo ovunque anche sensibile. Previsti solo 4°C a Cuneo, 7°C a Verona e Trieste, 9°C a Torino e Aosta, 10°C a Milano, Bologna e Bari. Massime in calo al Sud e in Sicilia, in rialzo al Nordovest e in Toscana. Freddo sulla costa adriatica, soprattutto in Abruzzo, Molise e Puglia, e a causa di vento, nuvole e pioggia le massime non saliranno oltre i 13-14 °C. A Bari si passerà dai 23°C di ieri a soli 13°C previsti giovedì.



NEL FINE SETTIMANA SITUAZIONE PIÙ TRANQUILLA Venerdì il vortice sarà centrato sul canale d’Otranto: giornata di bel tempo al Nord medio tirreno e Sardegna. Nuvole irregolari insisteranno su medio adriatico e Sud con precipitazioni sparse fino al primo pomeriggio su basse Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, ma anche su Appennino Calabria e nordest della Sicilia. Fenomeni localmente moderati con anche qualche rovescio in Puglia e alto Ionio. Dalla sera fenomeni in esaurimento. Ventoso sulla Penisola e in Sicilia, anche se i venti saranno attenuati al Nord e Toscana, ma ancora a tratti forti in Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia. Temperature in ulteriore calo in Abruzzo, Sud peninsulare e Sicilia orientale. Primi rialzi significativi su settore alpino estremo nordest e Sardegna. Nel corso del fine settimana la circolazione tenderà ad allontanarsi, cesseranno le piogge, ma porterà ancora nuvole alternate a sole su settore alpino, Venezie, versante adriatico e parte delle Isole. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Si attenuerà anche il vento con temperature massime in rialzo già da sabato su Abruzzo Sud e Sicilia.