Meteo, l'alta pressione si rinforza sull'Italia: sarà un weekend estivo

26 agosto 2016 10:00 Meteo, lʼalta pressione si rinforza sullʼItalia: sarà un weekend estivo Tempo stabile a soleggiato quasi ovunque, nel fine settimana caldo afoso con picchi di 35 gradi

Il campo di alta pressione che ricopre buona parte dell'Europa centro meridionale e il Mediterraneo impedirà il passaggio di perturbazioni sul nostro Paese ancora per alcuni giorni. Si tratta dell’alta pressione di matrice sub-tropicale che sta portando una fase di caldo molto intenso tra la Spagna e la Francia. Proprio in Francia sono stati raggiunti picchi di 37°C con valori anche di 10°C oltre le medie stagionali e vige un’allerta arancione per il caldo eccessivo in molti dipartimenti. La massa d'aria calda che alimenta questo anticiclone – affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - favorirà inoltre un graduale rialzo delle temperature che nei prossimi giorni, in particolare al Nord, risulteranno superiori alla norma del periodo.

Previsioni per venerdìVenerdì giornata di tempo soleggiato su quasi tutto il Paese. Nel corso del giorno avremo alcuni annuvolamenti tra Calabria e Sicilia orientale dove nel pomeriggio avremo qualche scroscio di pioggia su Aspromonte e rilievi dell'isola. Prevalenza di sole nel resto del Paese con qualche cumulo sulle zone di montagna ma senza fenomeni. Temperature senza variazioni di rilievo o in leggero rialzo con picchi di 33-34°C: la zona più calda sarà la Toscana. Venti in indebolimento, ancora moderati da nord-est sul basso Ionio.