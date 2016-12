Meteo, l'alta pressione si consolida sull'Italia e la temperatura aumenta: sarà un weekend estivo

25 agosto 2016 10:00 Meteo, lʼalta pressione si consolida sullʼItalia e la temperatura aumenta: sarà un weekend estivo Tempo stabile a soleggiato quasi ovunque, nel fine settimana caldo più afoso con picchi di 35 gradi

Una vasta e robusta area di alta pressione si consolida dal Mediterraneo occidentale fino all'Europa nord-orientale, influenzando direttamente anche il Centronord del nostro Paese. Verso il fine settimana essa si estenderà maggiormente anche verso l’estremo Sud Italia, dove nel frattempo si potranno ancora avvertire gli effetti della circolazione di aria instabile centrata sul basso mar Ionio, ma in lento spostamento verso la Grecia. Il graduale rinforzo dell’alta pressione determinerà - come affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - un generale rialzo termico con temperature che si porteranno al di sopra della media in maniera un po’ più diffusa nelle regioni settentrionali e occidentali, specie nel fine settimana quando raggiungeremo punte dai 30 ai 35 gradi in molte zone.

Previsioni per giovedìPrevalenti condizioni di tempo soleggiato in quasi tutto il territorio, ad eccezione dell’estremo settore meridionale del Paese, in particolare fra Basilicata, Calabria e Sicilia, dove non mancheranno degli annuvolamenti sparsi accompagnati da brevi e locali precipitazioni a ridosso dei rilievi calabresi e della Sicilia orientale. Temperature massime in lieve aumento sul medio adriatico e al Sud. I valori più alti, sopra i 30°C, sono attesi al Nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Venti settentrionali in parziale indebolimento. Mari: mossi soprattutto i mari del Sud, fino a molto mosso il basso Ionio.