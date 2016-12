Meteo, l'alta pressione cede: tempo più instabile

17 agosto 2016 11:00 Meteo, lʼalta pressione cede: tempo più instabile Lʼaria leggermente più fresca e umida porterà la formazione di alcuni rovesci e temporali sulle aree montuose e sulle pianure

Un’alta pressione meno solida sull’Italia anche nelle prossime ore consentirà l’infiltrazione di aria leggermente più fresca e umida, in grado quindi di favorire condizioni di instabilità atmosferica - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - con la formazione di alcuni rovesci e temporali sulle aree montuose, ma possibili in alcuni casi anche nelle vicine pianure. Fino a venerdì questa instabilità riguarderà le regioni settentrionali e quelle peninsulari. Nel fine settimana invece per le regioni centro-meridionali si prospetta una fase di tempo più stabile e decisamente più caldo, con picchi fino a 35 gradi nella giornata di domenica; nel contempo, una debole perturbazione atlantica più organizzata lambirà il Nord, ma con effetti che dovrebbero limitarsi più che altro al settore alpino e prealpino (sabato) e alle regioni di Nordest (domenica).

Previsioni di mercoledìSu gran parte del Nord e sulla Toscana iniziali schiarite, ma con atmosfera instabile: nel corso della giornata, sviluppo di annuvolamenti associati a locali rovesci o temporali nelle aree montuose con coinvolgimento anche del Torinese, del Cuneese, delle zone pedemontane delle Venezie. Verso sera, i fenomeni si estenderanno anche alla pianura lombarda, alle coste venete, alla Venezia Giulia e all’Emilia settentrionale. Per quanto riguarda il resto del Centrosud, iniziali e ampie schiarite sullo Ionio e nell’est della Sicilia; nuvolosità variabile altrove, con qualche pioggia isolata inizialmente in Sardegna, nel pomeriggio intorno all’Appennino abruzzese, a quello laziale e a quello molisano. Temperature nella norma, per lo più comprese tra 27 e 32 gradi. Venti localmente moderati di Libeccio sul Mar Ligure, che risulterà da poco mosso a mosso; calmi o poco mossi gli altri bacini. La nostra previsione ha un Indice di Affidabilità medio-basso in tutta Italia: IdA pari a 70 al Nord, 75 al Centro, 80 al Sud.