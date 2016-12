Meteo, l'alta pressione allontana le piogge: temparature miti, ma anche molte nebbie

Le proiezioni a lungo periodo dei modelli in uso presso il Centro Epson Meteo suggeriscono che le piogge potrebbero tornare tra sabato 12 e domenica 13, accompagnate anche da nevicate in montagna: nonostante questo sia lo scenario più probabile, considerati i molti giorni che ancora ci separano da tale periodo, l'indice di affidabilità è comunque piuttosto basso.



Le previsioni per sabato 5 dicembre - Prevalenza di cielo nuvoloso o addirittura grigio in Pianura Padana e sul medio-alto versante adriatico. Possibili pioviggini in Liguria. Nebbie al mattino in Emilia Romagna e valli del Centro. Graduali schiarite nel pomeriggio su Alpi e Prealpi. Nubi in attenuazione anche sulle zone tirreniche. In serata torneranno a formarsi le nebbie nelle pianure del Nord, più diffuse nella notte, quando interesseranno anche il Centro e la Puglia. Temperature senza grandi variazioni. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità alto in tutta Italia.



Le previsioni per domenica 6 dicembre - Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sulle Alpi e su gran parte delle zone appenniniche. Schiarite nel corso della giornata anche su Abruzzo, Molise e al Sud. Nebbie e nubi basse al mattino in Pianura Padana, valli e litorali del Centro, Campania e Sardegna, in parziale diradamento nelle ore centrali della giornata ma con nubi più persistenti su Liguria, coste toscane, alto Adriatico e Sardegna. Deboli piogge possibili sulla Sardegna. Temperature minime in lieve calo, massime per lo più stazionarie.



La tendenza per la prossima settimana - Si conferma la prosecuzione di questa fase stabile con la quasi totale assenza di precipitazioni fino all'11 dicembre. La prima rottura parziale di questa lunga fase anomala potrebbe manifestarsi nel corso del prossimo weekend (12-13 dicembre), quando si prevede giungerà la prima perturbazione atlantica del mese in grado di portare il ritorno delle piogge e della neve in montagna. Fino ad allora, e per tutta la prossima settimana, si prevedono condizioni di tempo stabile. Ai margini di questo campo anticiclonico resteranno le due isole maggiori, dove a inizio settimana potrebbero manifestarsi locali episodi di instabilità con la possibilità di deboli e isolate precipitazioni.