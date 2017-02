Previsioni per giovedì. Maltempo al Centro-sud, in particolare sulle regioni meridionali e su quelle del versante adriatico fino alla Romagna. Sui settori ionici i fenomeni saranno di tipo convettivo e dunque ci sarà il rischio di rovesci e temporali anche di forte intensità. Nel corso del giorno si attenueranno i fenomeni in Sicilia e si concentreranno su Calabria e alto Ionio (Basilicata e Puglia meridionale).Qualche rovescio o temporale probabile in Sardegna con fenomeni localmente forti sul settore tirrenico. Nevicate su tutto l'Appennino: tra i 1200 e i 1400 metri nel settore meridionale, su quello centrale adriatico quota neve dai 500 metri sulla Romagna, fino a 1000 metri sul Molise. Tra sera e notte nuovo peggioramento sul Nordovest con fiocchi di neve anche a quote basse sul Piemonte, mentre i fenomeni saranno in attenuazione sulle Isole e sulla Calabria. Temperature in leggero calo al Nord. Venti in rotazione ciclonica intorno al vortice, anche burrascosi con raffiche tra i 70-90 km/h.