Meteo Italia. Venerdì peggiora al Nordest e al Centro. Calo termico

Previsioni meteo per venerdì. Al Sud e nelle Isole tempo in prevalenza ancora soleggiato, a parte la presenza di nubi sui settori tirrenici e sulla Sicilia occidentale. Al Centro nubi in aumento sin dal mattino sulla media-alta Toscana e in Umbria, con le prime deboli piogge nel nord della Toscana; altrove si segnala il passaggio di qualche strato nuvoloso d’alta quota, che lascerà comunque filtrare il sole. Nel corso della giornata graduale peggioramento, con nubi sempre più compatte a partire dai settori tirrenici. In serata, piogge e qualche rovescio saranno possibili su Toscana, Lazio e Marche. Nella notte quota neve in calo a 1200 metri sull’Appennino Centrale. Al Nord nuvolosità variabile, più densa ed estesa in Liguria e al Nordest, con qualche isolata precipitazione su Levante Ligure, Appennino Emiliano e Alpi orientali di confine. Dal tardo pomeriggio tendenza a un peggioramento al Nordest, con precipitazioni diffuse su Emilia Romagna e Venezie, localmente anche a carattere di rovescio o temporale; quota neve intorno ai 1000 metri sulle Alpi orientali. Rapido miglioramento in nottata. Temperature massime in diminuzione soprattutto al Nord. Venti moderati di Libeccio su Mar Ligure e alta Toscana.