Meteo, Italia spaccata in dueNubifragi al Nord, afa al Sud

"Oggi il Sud dovrà ancora fare i conti con il caldo intenso, con picchi addirittura di 38°C in Sicilia poi domani le temperature massime caleranno anche sulle regioni meridionali. Dopo diversi giorni con lo zero termico a 5000 metri, tra oggi e domani la quota si posizionerà a 2400-2500 metri, notizia positiva per i ghiacciai alpini in forte sofferenza. All'inizio della settimana - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - il tempo sarà in generale buono, mentre da mercoledì si prospetta un intenso peggioramento al Sud, ma seguiranno ulteriori dettagli perché il nostro Indice di Affidabilità per questa evoluzione è ancora piuttosto basso".



OGGI MALTEMPO AL CENTRONORD E PICCHI DI 38°C IN SICILIA

Sabato al mattino forti temporali al Centro, fra Lazio, Umbria, Marche e nord dell'Abruzzo e nord della Campania, particolarmente intensi al mattino. Nel pomeriggio il tempo sulle regioni centrali migliorerà con schiarite alternate a qualche rovescio isolato su Toscana centrale, Umbria, reatino , basse Marche, Campania. All'estremo Sud e Sicilia prevalenza di sole con temperature elevate. In Sardegna cielo nuvoloso senza fenomeni di rilievo



Al Nord rovesci e temporali al Nordest e sulla Lombardia centro-orientale, schiarite sul Piemonte seguite però da qualche temporale isolato tra basso Piemonte e Liguria. Dalla sera schiarite in tutto il Nordovest, mentre nella notte il tempo migliora quasi ovunque.



Venti di moderata intensità con rinforzi di Maestrale sul mare di Sardegna, di Libeccio sul Ligure e dalla sera di Fohen nelle Alpi.



Molto caldo al Sud con massime intorno a 35, 36 gradi, con picchi anche fino a 38°C in Sicilia, temperature in calo altrove. Molto netta la differenza climatica tra Nord e Sud, con anche 16°C di differenza tra Lombardia e Sicilia ( a Bergamo massima di 22°C, a Catania di 38°C).



Meteo.it ha introdotto nelle grafiche televisive e sul sito una nuova informazione per gli utenti: l'Indice di Affidabilità.



La nostra previsione per sabato 5 ha un'affidabilità media al Centronord (Indice di Affidabilità di 80) e alta al Sud (Indice di 90).



DOMENICA TORNA IL SOLE AL CENTRONORD, CALO TERMICO ANCHE AL SUD

Domenica giornata discreta con prevalenza di sole al Centronord, nuvolosità irregolare al Sud, lungo l'Adriatico e sulle Isole con qualche pioggia al mattino tra costa molisana e Gargano. Nel pomeriggio sera possibili piogge nel Molise e sulle Prealpi orientali. Venti moderati di Maestrale su Mare di Sardegna, deboli o in attenuazione altrove.



Temperature in calo anche al Sud: a Bari passeremo dai 36°C di sabato a 28°C, a Catania da 38°C a 33°C, a Reggio Calabria da 34°C a 32°C.



TENDENZA SETTIMANA: POSSIBILE UNA FORTE PERTURBAZIONE AL SUD DA MERCOLEDÌ

L'inizio della settimana, in particolare lunedì, vedrà un tempo nel complesso abbastanza soleggiato, con un clima fresco al mattino e mite nel pomeriggio. A metà settimana sembra profilarsi un deciso peggioramento del tempo a iniziare da Sardegna e Sicilia, in propagazione al resto del Sud.



Nel dettaglio lunedì annuvolamenti irregolari più probabili su regioni adriatiche, estremo Sud peninsulare e la Sicilia e tra il sud della Calabria e la Sicilia saranno possibili locali precipitazioni (nel pomeriggio possibili temporali nel centro-est dell'isola). Sole su zone alpine, prealpine, estremo Nordovest, regioni tirreniche e Sardegna con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. A fine giornata tendenza a aumento della nuvolosità nelle regioni di Nordovest per ingresso di aria più umida e fresca da est. Venti settentrionali moderati su Mare di Sardegna, Canali delle Isole Mar Ionio e a tratti anche sul mare Adriatico. Temperature minime e massime in diminuzione al Sud.



Nei giorni successivi avremo una prevalenza di tempo stabile e soleggiato al Centronord con un clima gradevole: sarà piuttosto fresco al mattino e mite durante il giorno con massime comprese tra 20 e 25°C. Al Sud la settimana sarà più variabile e instabile con un peggioramento possibile per mercoledì su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria meridionale con piogge e temporali anche di forte intensità per l'arrivo di una perturbazione dalla Spagna. Giovedì poi il maltempo potrebbe essere in estensione al resto del Sud, con un ulteriore calo delle temperature. Invitiamo a seguire gli aggiornamenti per una conferma sulla tendenza e un maggior dettaglio riguardo i fenomeni previsti.