Meteo, Italia spaccata in due: sole al Centronord, rischio nubifragi al Sud

"In questo fine settimana il graduale consolidamento di una robusta cella di alta pressione sul cuore del Continente porterà l'alta pressione a occupare anche il Centronord della nostra Penisola, garantendo così prevalenza di tempo bello su questa parte dell'Italia - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo -. Nelle regioni meridionali, invece, si faranno ancora sentire gli effetti del vortice di bassa pressione che da giorni insiste sul nostro Paese; questo vortice continuerà infatti a spingere nuvole e piogge sulle estreme regioni meridionali e nelle Isole Maggiori, con rovesci e temporali anche di forte intensità, e quindi il rischio di veri e propri nubifragi, soprattutto sul versante ionico della Calabria e sul Messinese. Dall'inizio della prossima settimana, dopo gli ultimi rovesci possibili nella mattinata di lunedì sulla Sicilia orientale, il rinforzo dell'alta pressione garantirà bel tempo da nord a sud in gran parte d'Italia”.



Le previsioni per sabato - Sabato decisamente piovoso in Calabria e Sicilia nord-orientale, con piogge e temporali diffusi e insistenti e il rischio quindi di veri e propri nubifragi nel sudest della Calabria; nuvole anche sul resto del Sud, Molise e Sardegna, ma con isolati acquazzoni solo su Basilicata e Sardegna sud-orientale. In generale bello nel resto d'Italia con qualche annuvolamento a ridosso del versante adriatico dell'Appennino e, inizialmente, anche sul basso Piemonte. Temperature massime in calo sulla Calabria ionica; quasi stazionarie altrove, con valori ancora miti, punte intorno ai 20 gradi. Ventoso su Liguria, alto Adriatico e in tutto il Centrosud. Molto mosso il Tirreno meridionale, fino ad agitato lo Ionio, con forti mareggiate lungo le coste della Calabria. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità (IdA) di 99 al Nord, 95 al Centro, 90 al Sud.



Il tempo di domenica - Domenica bel tempo al Centronord, a parte un po' di nuvolosità innocua sul medio versante adriatico e sul basso Lazio. Ancora in generale nuvoloso al Sud e Isole, con rovesci e temporali anche forti tra Calabria meridionale e Messinese: successivo coinvolgimento soprattutto verso la fine della giornata anche del resto della Sicilia orientale. Piogge meno intense e locali nel resto della Calabria e della Sicilia, in forma occasionale anche tra Potentino e Salernitano e nel sudest della Sardegna. Temperature senza grandi variazioni, ancora ventoso soprattutto sul Ponente ligure, al Sud e nelle Isole, con mari da molto mossi ad agitati, fino a molto agitato lo Ionio con intense mareggiate lungo le coste.



La tendenza per i prossimi giorni - La giornata di lunedì sarà caratterizzata da tempo soleggiato su quasi tutta la Penisola, salvo locali nebbie al mattino in Valle Padana. Cielo ancora nuvoloso sulle Isole maggiori, con rovesci principalmente nella prima parte della giornata sulla Sicilia orientale. Qualche debole pioggia, in forma per lo più isolata, nel sudest della Sardegna. I venti orientali sulle Isole e sui bacini meridionali tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Temperature senza grandi variazioni, nel complesso miti. In seguito, probabilmente per tutta la prima decade di novembre, si profila un periodo caratterizzato da tempo prevalentemente soleggiato e senza precipitazioni di rilievo, con temperature al di sopra della norma, specialmente in montagna.