Meteo: tempo molto instabile per l'effetto di un vortice di bassa pressione

Tempo ancora piuttosto instabile in molte regioni a causa del vortice di bassa pressione che insisterà al Centrosud, per poi allontanarsi a fine giornata verso i Balcani. Al suo seguito un flusso di correnti atlantiche spingerà dei sistemi nuvolosi sul Nord e in parte del Centro tra mercoledì e giovedì. Quindi fino a giovedì- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- avremo prolungati momenti soleggiati, alternati comunque al rischio di temporali con temperature non lontane dalle medie stagionali. La tendenza a partire da venerdì, invece, conferma al momento la rimonta dell’alta pressione africana sul bacino del Mediterraneo, che garantirà condizioni di tempo stabile e un rialzo delle temperature con caldo in decisa intensificazione al Centrosud nel corso del fine settimana.