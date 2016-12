Meteo, Italia sotto l'attacco di due perturbazioni

Fra giovedì e sabato saremo alle prese con una fase di maltempo causata dal passaggio di due perturbazioni , una di origine africana (la n°2 del mese), l’altra di origine nord atlantica (la n°3), che oltre a causare precipitazioni diffuse , determineranno anche un sensibile crollo termico, specie fra venerdì e sabato quando in alcune regioni passeremo bruscamente da un clima “avanti di un paio di mesi” a un clima “indietro” di un mese. Durante questo periodo torneremo a veder imbiancarsi le Alpi, seppur ad alta quota. Successivamente, da domenica, assisteremo a un miglioramento della situazione in gran parte del territorio con temperature in risalita e schiarite che si faranno sempre più ampie. Questo nuovo cambio di rotta delle condizioni meteorologiche trae origine dalla riconfigurazione della circolazione atmosferica secondo lo schema già sperimentato in questi ultimi giorni, con una vasta zona di bassa pressione sull’Europa occidentale, contrapposta all’Anticiclone Nordafricano che, durante la prossima settimana, si allungherà verso l’Italia e l’Europa centro-orientale innescando una precoce ondata di caldo con temperature che a metà settimana potranno toccare punte massime fino a 30 gradi e oltre soprattutto al Centrosud.

Previsioni per giovedìNubi in graduale aumento in quasi tutto il territorio a partire da Isole maggiori, estremo Sud, Lombardia e Alpi orientali. Isolate precipitazioni possibili inizialmente sulla pianura lombarda, Trentino Alto Adige e Sicilia, ma in intensificazione e in estensione nel corso della giornata a buona parte dell’arco alpino, Piemonte, Lombardia, Appennino centro-meridionale, Calabria e Sicilia. In queste zone non si escludono anche dei temporali nel pomeriggio in Sicilia e tra sera e notte al Nordovest. Al primo mattino possibili nebbie a ridosso delle coste del medio Adriatico e in Emilia. Temperature massime in lieve calo, ma ancora sopra la media; punte dai 15 ai 21 gradi al Nord, dai 20 ai 26 gradi sulle centrali tirreniche al Sud e Isole maggiori. Ventoso per Scirocco tra Calabria e Sicilia, per Maestrale in Sardegna.