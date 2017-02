Meteo Italia. Sabato piogge al Centrosud, domenica migliora

Previsioni meteo per sabato. Tempo complessivamente buono al Nord; schiarite in Toscana, Umbria e Marche. Cielo in prevalenza nuvoloso nel resto del Centro, al Sud e nelle Isole; qualche pioggia su Abruzzo, Molise, centro-sud del Lazio, Campania, Basilicata e centro-nord della Puglia. Piogge occasionali su centro-est della Sardegna. Nevicate oltre 1000-1300 metri sull’Appennino centro-meridionale. Temperature massime in calo soprattutto al Centro e in Campania. Venti moderati settentrionali sull’Adriatico centrale, in prevalenza deboli altrove.