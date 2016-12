Meteo, Italia nella morsa dell'alta pressione anche a Natale

La robusta area di alta pressione di matrice sub-tropicale che insiste da settimane sull'Italia e su buona parte del Mediterraneo Centrale e Occidentale ci accompagnerà per tutto il resto della settimana, e nei prossimi giorni, compresi Natale e S.Stefano, garantirà tempo stabile ma dovremo fare i conti con qualche nebbia e, soprattutto, con il problema dello smog.



Anche le temperature, a causa delle correnti tiepide trascinate dall'alta pressione, rimarranno relativamente miti, di alcuni gradi al di sopra delle medie stagionali: caldo anomalo in particolare nelle regioni alpine, con lo zero termico che oscilla a quote insolitamente alte, anche al di sopra dei 3000 metri. Le proiezioni - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - suggeriscono che anche la prossima settimana, e quindi negli ultimi giorni del 2015, ci attendano giornate caratterizzate dalla presenza dell'alta pressione, in cui piogge e gelo si terranno lontani dalla nostra Penisola, aggravando così il periodo siccitoso che sta interessando diverse zone del Paese (in alcune zone del Nordovest in particolare non piove oramai da oltre 2 mesi).