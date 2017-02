Meteo Italia. Maltempo a tratti intenso e neve in arrivo

Previsioni meteo per mercoledì Nubi in aumento a partire dalle zone occidentali, ma in rapida estensione anche al resto del Paese. Piogge sparse e intermittenti all’estremo Nordovest con neve a quote collinari fino a 400/600 metri. Piogge più intense, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, in estensione tra sera e notte alla Sicilia e, in forma più marginale, a Calabria, grossetano e Lazio. Temperature massime in calo al Nord, Toscana e Sardegna. Venti in progressivo rinforzo in rotazione ciclonica attorno al centro depressionario posizionato sul Mare di Sardegna.