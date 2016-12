9 dicembre 2015 Meteo, Italia in stallo: allarme inquinamento, nebbie e poche piogge Un debole sistema nuvoloso tenta di scalfire il muro dellʼalta pressione, ma la situazione non si sbloccherà almeno fino a metà mese

Questa settimana sarà ancora dominata dalla presenza dell'alta pressione, ma questo non impedirà il passaggio sul nostro Paese di un modesto sistema nuvoloso che comunque porterà solo poche e isolate precipitazioni essenzialmente al Sud. "Dovremo ancora fare i conti, soprattutto al Nord, con le nebbie e con una qualità dell'aria scadente, mentre al Centrosud - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - si farà sentire una certa ventilazione". Quando si interromperà questa anomala e lunga fase di quasi totale assenza di piogge? Le attuali proiezioni non sono confortanti e lo scenario al momento più probabile vede le condizioni di stabilità atmosferica protrarsi almeno fino a metà mese, prolungando il lungo periodo siccitoso che oramai insiste da quasi un mese e mezzo. Secondo l'ultimo bollettino dell'Arpa Piemonte, nei 31 principali invasi del Piemonte mancano 18.1 milioni di metri cubi di acqua rispetto alla media. Il fiume Po a Isola Sant'Antonio (Alessandria) ha più che dimezzato la sua portata, da 307 a 143 metri cubi al secondo, vicino al minimo storico di 134 metri cubi del 2011.

Previsioni per mercoledìAumento della nuvolosità al Centro, in Campania e Sardegna. Nubi in aumento in serata nel resto del Sud, con qualche pioggia nella notte sul basso Tirreno e tra Molise e Puglia. Al Nord nuvole in trasferimento da ovest verso est, con ampi rasserenamenti dal pomeriggio in Piemonte. Nebbie al mattino in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, al Centro e in Sardegna, persistenti solo nella Valpadana orientale, di nuovo in formazione dalla serata.

Smog: superata la soglia limite per 10 giorni consecutiviIn questi giorni l'inquinamento atmosferico continua a essere elevato in Pianura Padana: la qualità dell'aria risulta pessima soprattutto sulle pianure di Veneto e Lombardia. Martedì 8 dicembre a Monza si è registrata una concentrazione di polveri sottili PM10 pari a 101 µg/m3. Situazione preoccupante anche a Milano con una concentrazione di 91 µg/m3. A Treviso e Venezia i valori sono stati rispettivamente pari a 85 µg/m3 e 80 µg/m3. Ricordiamo che la soglia limite per la salute umana è pari a 50 µg/m3. Una soglia, questa, superata in molte località della Pianura Padana per ben dieci giorni consecutivi.