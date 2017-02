Meteo Italia. Forte rischio valanghe. Da mercoledì torna la nebbia

Previsioni meteo per domenica. Cielo molto nuvoloso o coperto al Nordovest con deboli piogge o pioviggini su Piemonte, Liguria e ovest Lombardia; qualche fiocco di neve mediamente oltre 900-1200 metri sulle Alpi Occidentali e sull’Appennino Ligure di Ponente. Nel resto d’Italia nuvolosità irregolare, più diffusa al Nord e sul medio-alto adriatico, con spazi di cielo sereno più ampi nel corso della giornata sul medio-basso versante tirrenico, al Sud e sulla Sicilia. Tra sera e notte non si escludono locali deboli piogge o pioviggini su Sardegna sud-orientale, Calabria meridionale e nordest Sicilia. Temperature massime per lo più stazionarie o in lieve aumento. Venti di Scirocco in ulteriore rinforzo al largo del Mar Tirreno: moderati o localmente forti attorno alla Sardegna; moderata Tramontana in Liguria. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio (IdA tra 80 e 85).