27 aprile 2016 10:00 Meteo, Italia esposta al passaggio di nuove perturbazioni con temperature ancora basse L’alta pressione si mantiene lontana dal nostro Paese: non mancheranno momenti nuvolosi e qualche episodio di pioggia

Mercoledì la coda di una perturbazione (la numero 10 di aprile) in transito sul Centro Europa lambirà le regioni nord-orientali, portando alcune precipitazioni soprattutto sull’arco alpino, con qualche sconfinamento anche sulle pianure adiacenti. Le temperature, ancora relativamente basse, favoriranno nuove nevicate (sempre sulle Alpi orientali) oltre gli 800-1000 metri. Poi, tra giovedì e venerdì, altri sistemi nuvolosi, per lo più deboli, attraverseranno la nostra Penisola: saranno accompagnati da piogge, comunque non particolarmente intense o diffuse, che interesseranno più che altro il Centrosud. Nel corso del fine settimana si profila un peggioramento più generalizzato: per maggiori dettagli si invita a seguire tutti i prossimi aggiornamenti.

Previsioni per mercoledìIl fronte freddo in transito sulle regioni di Nordest nel pomeriggio sarà accompagnato ancora da qualche rovescio o isolato temporale sul Veneto orientale e sul Friuli Venezia Giulia. Neve sulle Alpi orientali fino a 800 metri. Qualche pioggia isolata anche sull’Appennino settentrionale. Ampi rasserenamenti al Nordovest grazie al Foehn. Al Centrosud nel pomeriggio tempo abbastanza soleggiato con qualche addensamento soprattutto nelle zone interne delle regioni tirreniche, ma senza precipitazioni di rilievo. In Sardegna aumento della nuvolosità di tipo alto. Temperature in aumento al Centrosud e sulle Isole, venti per lo più di moderata intensità con rinforzi di Libeccio sul mar Ligure e di Foehn nelle valli alpine.