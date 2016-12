Meteo, Italia divisa: torna il sole al Nord, tempo instabile al Centrosud

12:17 - Il vortice di bassa pressione porterà ancora molta instabilità al Centrosud, soprattutto sulle zone del medio Adriatico e sulle regioni meridionali. Venti e mari in burrasca in molti settori del Centrosud, con raffiche anche a 90-100 km/h intorno alle Isole e possibili disagi ai collegamenti marittimi. Il tempo rimarrà instabile al Sud anche nei prossimi giorni, mentre la situazione sarà più tranquilla al Nord e sulle regioni tirreniche.

Le previsioni per mercoledì - A partire dalla mattina avremo ampie schiarite al Nordovest e una tendenza al miglioramento anche al Nordest e sulle regioni centrali tirreniche. Qualche residua precipitazione in mattinata in Emilia Romagna e nell'interno di Toscana e Lazio, nevosa sui rilievi. Nel resto del Centrosud il maltempo proseguirà per tutto il giorno con piogge, rovesci e neve anche sotto i 1000 metri sui rilievi. Da segnalare fenomeni localmente forti sul medio Adriatico, in Sicilia e, dalla serata, sulla Calabria ionica. Temperature massime in rialzo al Nordovest, in calo al Centrosud. Venti e mari in burrasca in molti settori, specie al Centrosud, con raffiche anche a 90-100 km/h intorno alle Isole.



Le previsioni per giovedì - Il centro del vortice di bassa pressione si posizionerà sul Tirreno sud-orientale, ma con fenomeni meno intensi rispetto alla giornata di mercoledì. Al Nordovest tempo soleggiato, con nuvolosità irregolare su Nordest e regioni centrali tirreniche. Precipitazioni su aree del medio Adriatico, piuttosto insistenti in Abruzzo, Puglia, Appennino meridionale, Calabria e Sicilia e fenomeni isolati sulla Campania. Rischio di rovesci localmente intensi sulle aree ioniche, specie al mattino. Limite delle nevicate sopra 800-1000 metri sull'Appennino centro-meridionale. Venti ancora sostenuti su medio Adriatico e Sardegna, forti sullo Ionio. Temperature in lieve rialzo, in leggero calo solo al Nordovest.



Le previsioni per venerdì - Venerdì al Sud permarranno condizioni di instabilità. Nuvolosità variabile in tutte le regioni, con schiarite più ampie nel settore del medio Tirreno (bassa Toscana e Lazio). Al Sud ancora instabilità, in particolare su Puglia, Basilicata, Irpinia, Calabria e nord della Sicilia, tutte zone in cui resterà alto il rischio di deboli precipitazioni intermittenti. In Appennino limite delle nevicate intorno a 1200-1400 metri. A fine giornata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, concentrandosi sulla Puglia e intorno allo Stretto di Messina. Dal pomeriggio prime locali precipitazioni in arrivo sulla Sardegna occidentale, in successiva estensione al resto della regione. Tempo stabile altrove, salvo qualche fiocco di neve lungo le creste alpine. Temperature massime in lieve aumento al Centrosud. Venti moderati o localmente forti di Maestrale su mare di Sardegna e Canali delle Isole.



Le previsioni per il weekend - Sabato la debole perturbazione arrivata venerdì si concentrerà sulle regioni meridionali e sulle Isole, dove avremo una temporanea accentuazione dell'instabilità con cielo nuvoloso e precipitazioni su Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nel resto del Paese tempo buono, abbastanza soleggiato al Nord e Toscana, più nuvoloso nel resto del Centro.



Domenica ancora tempo discreto: si attenuerà l'instabilità al Sud, dove avremo ancora qualche locale fenomeno. Il dato più probabile è la persistenza, anche all'inizio di marzo, di una massa d'aria fredda a ridosso della nostra penisola con conseguente mantenimento di un clima di stampo invernale.