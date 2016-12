Meteo, Italia divisa: sereno al Nord, rovesci anche forti e aria fredda al Centrosud

Le previsioni per giovedì - Dal mattino cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Nord e del medio Tirreno con nubi associate a nevicate fino ai 1000 metri sulle Alpi orientali di confine. Nubi irregolari e variabili altrove con piogge o rovesci soprattutto dal pomeriggio su medio e basso Adriatico e basso Tirreno, mentre sull'Appennino centrale la quota neve sarà in discesa verso sera fino ai 1200 m. Temperature in generale diminuzione, eccetto le massime al Nordovest. Minime sotto i 10 gradi in gran parte del Centronord, massime decisamente sotto la media sulle regioni del medio e basso Adriatico dove difficilmente supereranno i 15 gradi.



La giornata sarà ancora molto ventosa, con mari sensibilmente mossi: agitati o localmente molto agitati il Tirreno occidentale e meridionale, il mare di Sardegna e i canali delle Isole. Mareggiate possibili lungo le coste del medio Adriatico e quelle delle Isole esposte al Maestrale. A Venezia si segnala marea sostenuta con codice giallo.



Le previsioni per venerdì - Venerdì ancora soleggiato al Nord, sul medio Tirreno e in Sardegna. Assisteremo a parziali schiarite sulla Sicilia meridionale, con nuvolosità irregolare e variabile nel resto del Centrosud e alcune piogge che localmente insisteranno fino al primo pomeriggio su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, parte della Calabria e Sicilia nord-orientale. Al mattino quota neve in Appennino fino a 1400-1500 metri ma poi in risalita. Migliora in serata con ritorno a un tempo diffusamente asciutto. Temperature massime in ulteriore diminuzione su parte del Sud e Sicilia, in leggero rialzo su Alpi, estremo Nordest e Sardegna. Venti settentrionali in attenuazione al Nord, in Toscana e Sardegna, ancora intensi altrove, fino a forti su Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia.



La tendenza per il weekend e l'inizio della prossima settimana - Nel corso del fine settimana la circolazione depressionaria tenderà ad allontanarsi favorendo un generale miglioramento del tempo. In particolare nella giornata di sabato avremo ancora annuvolamenti sparsi sulle regioni adriatiche e in Sicilia, ma non associati a precipitazioni. Nel corso della giornata ci sarà un aumento della nuvolosità sulla Val Padana a partire da quella orientale. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. Venti settentrionali in attenuazione rispetto al sabato: soffieranno però ancora moderati sulle regioni adriatiche e al Sud. Temperature massime in rialzo in quasi tutto il Centrosud, in calo invece sulla Val Padana.



Domenica avremo ancora una moderata nuvolosità nelle regioni di Nordovest e lungo le regioni adriatiche, su Calabria e Sardegna orientale, ma senza fenomeni di rilievo. Per il resto tempo buono con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in ulteriore lieve diminuzione al Nordovest, dove il clima risulterà decisamente autunnale. Venti nord-orientali ancora a tratti moderati su tutto il Paese, da est in Val Padana.



La settimana si aprirà con tempo stabile, anticiclonico, in gran parte del Paese: faranno eccezione le estreme regioni meridionali (in particolare, Calabria e Isole), marginalmente influenzate dalla vecchia circolazione depressionaria che nel frattempo si posizionerà nell'Europa sud-orientale.