23 giugno 2016 10:00 Meteo, Italia divisa in due: vortice ciclonico al Sud, piena estate al Centro-Nord Nelle prossime ore sono previsti picchi fino a 35 gradi al Centro-Nord, mentre il Sud è interessato da temporali anche forti

Fino a venerdì il corridoio anticiclonico che attraversa tutta la fascia europea centrale abbracciando anche parte dell’Italia, garantirà condizioni pienamente estive al Centronord e in Sardegna dove si farà sentire il caldo con valori fino a 33-35 gradi in molte zone. Il Sud sarà alle prese con il vortice ciclonico lasciato in eredità dalla perturbazione n°4, il quale si muoverà molto lentamente in quota sopra i mari meridionali favorendo ancora episodi di instabilità con attenzione possibili criticità tra Sicilia e Calabria.



Nel corso del fine settimana, mentre il vortice tenderà ad allontanarsi definitivamente verso la Grecia, le regioni del Nord verranno lambite da una perturbazione atlantica (la n°5) la cui parte più attiva scorrerà oltralpe, ma che sarà comunque in grado di incrementare decisamente l’instabilità favorendo lo sviluppo di numerosi temporali. Al Centrosud, invece, prevarrà il sole, anche se non mancheranno dei locali e brevi temporali di calore sui rilievi. Nonostante una lieve flessione delle temperature al Nord, il weekend sarà ancora caratterizzato da clima caldo in tutto il Paese, con valori in generale oltre la media e picchi di 34-35 gradi questa volta in particolare al Centrosud.

Previsioni per giovedìGiornata con poche schiarite e una prevalenza di nuvole nelle regioni meridionali e in Sicilia: attenzione ai rovesci e temporali a carattere sparso e intermittente ma localmente intensi che interesseranno soprattutto Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia; al mattino i temporali coinvolgeranno anche Abruzzo meridionale e Molise mentre nel pomeriggio raggiungeranno il Lazio centrale e meridionale. Ben soleggiato al Nord, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna. Temperature in crescita al Centronord con valori oltre la media: massime in generale dai 29 ai 33 gradi, ma con locali punte di 34-35 gradi al Nord e nelle regioni centrali tirreniche; a causa del maltempo valori più contenuti al Sud.