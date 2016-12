Meteo, Italia divisa in due parti Pioggia al Nord, variabile al Sud

15:21 - Il maltempo ha raggiunto il Nord Italia e, nei prossimi giorni, continuerà a insistere soprattutto al Nordovest. Resiste invece il Sud, che nelle prossime ore potrà godersi ancora un po' di sole, seppur con qualche nuvola. Da lunedì le precipitazioni, che continueranno a interessa il Settentrione, si sposteranno fino a raggiungere la Campania.

Le previsioni per domenica - Tempo solo in parte soleggiato, con alcuni passaggi nuvolosi irregolari al Centrosud, sulle Isole e sull’alto Adriatico. Nubi più estese nel resto del Nord con piogge e rovesci inizialmente isolati sui rilievi del Nordovest e in Liguria; nel pomeriggio rovesci sparsi su aree alpine e prealpine, rovesci isolati sulle pianure del Nord e dell’alta Toscana.



In serata qualche pioggia nel sud della Sardegna; fenomeni in intensificazione su Piemonte occidentale e settentrionale e Lombardia nord-occidentale. Temperature stazionarie o in lieve risalita nelle regioni adriatiche e meridionali, con punte fino a 24-25 gradi, grazie al contributo dei venti di Scirocco, che soffieranno moderati su Mar Ligure, Tirreno occidentale e Canale di Sicilia.



Che tempo farà lunedì - In mattinata le precipitazioni interesseranno soprattutto il Nord, il medio e alto Tirreno, il nord della Campania e la Sardegna, ma in successiva estensione al resto del Centro e, in serata al nord della Puglia e al basso Tirreno peninsulare.



Le piogge, anche sotto forma di rovesci e locali temporali, risulteranno più intense e localmente abbondanti al Nordovest, su Prealpi orientali, Toscana, Lazio e ovest Sardegna. Nella notte tendenza a un’attenuazione o esaurimento dei fenomeni all’estremo Nordovest, sull’alto Tirreno e in Sardegna.



Venti moderati o localmente forti dai quadranti meridionali. Temperature: massime in lieve diminuzione al Centronord, su Campania e Sardegna.