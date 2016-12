Meteo: Italia divisa in due dalle temperature

Previsioni per giovedìGiovedì in tutto il Paese nuvolosità variabile. Non mancheranno alcune schiarite, più ampie all’estremo Nordovest e anche all’estremo Sud in questo inizio di giornata. Precipitazioni isolate e residue all’estremo Nordest, nevose sui rilievi del Trentino Alto Adige e Friuli, a quote relativamente basse anche di 500-600 metri. Precipitazioni sulle regioni centrali a partire dal settore centrale tirrenico in estensione successiva a Toscana, Umbria, Marche, Romagna, Abruzzo fino al nord del Lazio. Nel pomeriggio non si esclude qualche piovasco attorno all’Appennino emiliano e tra sera e notte qualche locale piovasco anche su Sicilia settentrionale e Calabria. Temperature massime in diminuzione su gran parte del Centronord, in lieve rialzo nel settore del basso Tirreno e in Sicilia. Clima freddo per il periodo con temperature al di sotto della norma nelle regioni settentrionali dove probabilmente non si supereranno i 15°C. All’estremo Sud valori oltre i 20°C per lo Scirocco che soffierà anche moderato su Mar ionio e Canale di Sicilia.