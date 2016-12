Meteo, Italia divisa in 2 nel weekend Tempo instabile al Nord, sereno al Sud

Le regioni settentrionali saranno infatti interessate dal passaggio di una perturbazione atlantica che porterà nuvole e qualche temporale, risparmiando parzialmente l'Emilia Romagna. Tra sabato sera e domenica arriverà la parte più attiva della perturbazione, con un peggioramento più intenso al Nordovest.



Sabato nuvole e qualche pioggia al nord, peggiora domenica Sabato al Nord nuvolosità variabile a tratti con schiarite più ampie sulla bassa Val Padana e in Romagna. L'atmosfera rimane instabile con il rischio di alcuni rovesci o isolati temporali più probabili intorno alle zone alpine e prealpine, sull'Appennino ligure e anche in pianura sul Piemonte e sull'ovest e sul nord della Lombardia.



Al centrosud tempo nel complesso abbastanza soleggiato con qualche banco nuvoloso in transito nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio gli addensamenti più significativi riguarderanno le zone appenniniche con il rischio di isolati e brevi rovesci tra il sud delle Marche e il Molise. Nella notte tendenza a marcato peggioramento nelle regioni di Nordovest con rovesci temporaleschi a partire da centro-ovest Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta e ovest Lombardia.



Temperature in lieve ulteriore aumento al Centrosud dove si supereranno i 30 gradi, con picchi di 35-36 gradi su ovest e nord Sicilia, complici i venti di Scirocco che soffieranno moderati sui mari intorno alle Penisola.



Domenica maltempo al Nordovest, su Toscana e Lazio - Domenica mattina maltempo in tutto il Nordovest, Toscana e alto Lazio. Al Nordest tendenza al peggioramento con i primi isolati rovesci in mattinata su Veneto e Friuli. Nel pomeriggio questi rovesci e temporali si estenderanno a tutto il Nordest e in forma più isolata anche su zone interne di Toscana, Umbria e Marche Al Nordovest parziale miglioramento in un contesto di tempo molto instabile con ancora il rischio di rovesci sparsi. Solo a fine giornata al Nord è previsto un esaurimento delle precipitazioni.



Nel resto del Centro e Sardegna nuvolosità variabile ma senza precipitazioni di rilievo. Al Sud e Sicilia sereno o poco nuvoloso. Temperature in diminuzione al Nord e regioni centrali tirreniche, in ulteriore lieve aumento all'estremo Sud. La zona più fresca sarà il Nordovest dove non si andrà sopra i 22-23 gradi, molto caldo all'estremo sud con picchi di 35gradi in Puglia. Venti di Scirocco moderati al Centrosud.



Nelle aree interessate dal maltempo ci sarà il rischio di fenomeni forti, con possibili grandinate e colpi di vento.



Nuova perturbazione in arrivo martedì - Lunedì poche nuvole al Sud, parziali aperture anche in Emilia Romagna, medio Adriatico e Alpi occidentali. Nuvolosità più consistente nel resto del Paese con qualche pioggia isolata su estremo Nordest, Levante Ligure, alta Toscana in lento arrivo anche sul Lazio. Possibili rovesci in Sardegna. Nel pomeriggio maggiore instabilità su parte del Centronord, con locali rovesci o temporali sulle Alpi, Friuli Venezia Giulia e intorno all'Appennino centrale con fenomeni più occasionali nelle zone pedemontane vicino alle Alpi, specie al Nordovest, e su coste toscane, abruzzesi e in Sardegna.



Resisterà il sole al Sud e tra basso Veneto ed Emilia Romagna. In serata rischio di rovesci tra alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione più tranquilla altrove poi nella notte inizio di un nuovo peggioramento tra Liguria, est Piemonte e Lombardia prime avvisaglie di una nuova fase perturbata che martedì coinvolgerà tutto il Nord, Toscana, Marche e Sardegna, poi a fine giornata anche Lazio e Campania. Saranno numerosi anche i rovesci e temporali.



Mercoledì migliorerà in parte al Nord e Toscana dove avremo ancora nuvole ma fenomeni più localizzati intorno alle fasce prealpine, ancora instabile in Sardegna e nel resto del Centro con i rovesci o temporali sparsi che andranno a coinvolgere anche il Sud peninsulare. Giovedì sostanziale miglioramento con gli ultimi fenomeni solo su Alpi occidentali, centro-sud della Sardegna, Calabria e nord-est Sicilia, nel resto del Nord e della Penisola tendenza anche a schiarite che preluderanno a un venerdì di tempo buono quasi ovunque.



Dal punto di vista termico la settimana sarà molto altalenante: lunedì temporaneo rialzo al Nord mentre ci sarà un calo delle massime al Centro e in Sardegna. Tra martedì e mercoledì nuovo calo termico dapprima al Nord e poi anche al Centrosud. Seguirà poi un nuovo rialzo che coinciderà con il miglioramento atteso tra giovedì e venerdì.



Tra martedì e mercoledì avremo una intensificazione dei venti con il Maestrale nelle Isole e la Bora sul medio e alto Adriatico.