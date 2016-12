Meteo, Italia divisa: autunno al Nord, colpo di coda dell'estate al Centrosud

11:21 - Un lungo "colpo di coda" dell'estate accompagnerà molte zone del Centrosud con temperature abbondantemente sopra la norma con punte dai 27 ai 32 gradi. Di questa lunga "ottobrata italiana", garantita dall'Anticiclone Nordafricano, non si avrà alcun riscontro nel resto del Nord, specialmente al Nordovest dove fenomeni tipicamente autunnali potranno determinare abbondanti precipitazioni, in particolare in Liguria e sull'alta Lombardia.

Le previsioni per giovedì 9 ottobre - Dal mattino di giovedì la situazione resterà pressoché immutata con prevalenza di bel tempo in gran parte del Centrosud eccetto in Toscana dove saranno presenti ancora delle nubi, accompagnate però da poche piogge sul settore nord-ovest della regione. Tempo stabile anche nella zona fra Romagna, Emilia orientale e bassa pianura veneta, con nebbie in graduale dissolvimento. Molte nubi, invece, nel resto del Nord, con deboli piogge su nord-est del Piemonte, in Liguria, Lombardia, Emilia occidentale, Prealpi del Nordest e Carnia.



Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo con valori difficilmente oltre i 20 gradi al Nordovest, fino a 24-27 gradi nelle altre regioni, ma con picchi di 30-32 gradi in Sardegna e nell'ovest della Sicilia grazie allo Scirocco che soffierà moderato sui mari di Ponente. Sono previsti 32 gradi per Sassari, Alghero, 30 gradi per Olbia e Cagliari. Trapani raggiungerà 29 gradi, Palermo 28 gradi, Reggio Calabria, Napoli, Roma, Grosseto, Perugia 27 gradi, Catania, Taranto, Lamezia, Catanzaro, Viterbo, Rieti, Pisa, L’Aquila 26 gradi, Messina, Lecce, Firenze, Rimini 25 gradi, Bari, Crotone, Brindisi, Pescara, Campobasso, Ancona, Bologna, Imperia 24 gradi, Potenza, Trieste, 23 gradi, Venezia, Treviso, 22 gradi, Verona, Udine, Genova, Aosta 21 gradi, Bolzano 20 gradi, Trento, Milano, Bergamo 19 gradi, Piacenza, Torino, Novara, Brescia e Cuneo 18 gradi.



Massima attenzione alla zona intorno al capoluogo ligure. Piogge forti e incessanti continueranno a insistere, non solo oggi ma anche nei prossimi giorni in una ristretta fascia intorno al bacino del torrente Polcevera (che taglia in due la città). Sono già stati raggiunti i 100 mm in appena 9 ore, che si sommano ai 130 mm delle 48 ore precedenti. Il torrente fa un breve e ripido percorso dai Giovi alla foce e potrebbe non reggere la quantità d’acqua piovana che sta precipitando in queste ore. Teniamo conto che non sono previsti miglioramenti nel corso dei prossimi giorni. Questa situazione è causata da una stretta linea di convergenza delle correnti umide sciroccali che, come in un imbuto, finiscono per addensare il carico di umidità e precipitazioni su questa zona della Liguria.



Le previsioni per venerdì 10 ottobre - Venerdì ancora tempo soleggiato su Romagna e gran parte del Centrosud con nubi irregolari concentrate solo su Toscana, alto Lazio e Umbria occidentale. Nubi più o meno consistenti nel resto del Nord con alcune deboli piogge o pioviggini intermittenti più probabili nel corso della giornata su nord-est del Piemonte, Lombardia, Prealpi venete e friulane, Carnia e centro-est della Liguria (rispetto alla giornata di oggi le piogge saranno più deboli e meno insistenti). Tra sera e notte fenomeni in intensificazione su nord del Piemonte e della Lombardia. Temperature sempre sopra la norma, in aumento al Sud. Insiste lo Scirocco su Ligure orientale, Tirreno occidentale, Sardegna e Canale di Sicilia.



La tendenza per il fine settimana - Anche nel weekend la presenza dell'anticiclone nordafricano garantirà giornate con tempo stabile al Centrosud e sulle Isole: il clima sarà caldo, con temperature in aumento, grazie anche a sostenuti venti di Scirocco, che si avvertiranno soprattutto su Sardegna, Mar Ligure e Tirreno centrale. In particolare, in Sardegna, continueremo a toccare punte anche oltre i 30 gradi. Sabato nuvoloso su buona parte del Nord e in Toscana con qualche schiarita in più in Romagna. Qualche pioggia o rovescio intermittente sarà possibile sull'alto Piemonte, in Lombardia, Levante ligure, Emilia occidentale, Veneto occidentale, Alpi orientali e Toscana. Soleggiato nel resto del Centrosud anche se non mancherà qualche nuvola di passaggio nelle regioni centrali. Domenica avremo ancora una nuvolosità sul Nord e in Toscana, in forma più irregolare sul Lazio con meno piogge rispetto a sabato nelle regioni settentrionali; qualche piovasco in forma isolata sulle Alpi, specie tra alto Piemonte e Lombardia nord-occidentale. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento tra Piemonte e Valle d'Aosta con fenomeni più intensi, anche e carattere di rovesci e temporali per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che poi all'inizio della settimana porterà forte maltempo al Nordovest e sull'alta Toscana.