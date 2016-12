Meteo, vortice ciclonico al Centrosud: rischio di rovesci e temperature in calo

Previsioni per martedìOggi al Nordovest cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con più nubi nel pomeriggio sull’est della Lombardia. Mattinata più fresca; temperature massime in calo in pianura per l’attenuazione dei venti di Foehn. Ancora ventoso in montagna. Al Nordest al mattino rovesci e possibili temporali lungo le coste emiliane e in Romagna; qualche acquazzone anche in Alto Adige e Venezia Giulia. Altrove non mancheranno della ampie schiarite. Nel pomeriggio rischio di rovesci anche in Veneto ed Emilia. Temperature massime in calo. Ventoso sulle Alpi; Bora moderata o forte in Adriatico. Mare mosso o molto mosso. Al Centro molto instabile con rovesci e qualche temporale al mattino nelle regioni adriatiche; sereno o poco nuvoloso nelle altre regioni. Dal pomeriggio nubi in aumento quasi ovunque, con piogge sparse anche in Toscana, Umbria e zone appenniniche. Ancora rischio di temporali sul versante adriatico. Temperature massime in netto calo. Ventoso per venti settentrionali. Mosso il Tirreno, molto mosso l’Adriatico. Al Sud poca nuvolosità lungo le coste tirreniche; più nuvoloso e instabile nelle altre zone, con rovesci e temporali anche forti specie nella bassa Calabria. Temperature in diminuzione. Forti venti settentrionali e mari molto mossi o agitati. In Sicilia giornata con tempo molto instabile. I rovesci e i temporali saranno più insistenti e intensi nel settore orientale del’isola. Temperature massime in calo. Forti venti e mari molto mossi. In Sardegna al mattino sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio ancora bel tempo nella parte nord dell’isola, più nubi e possibili piogge nel sud. Temperature in calo. Forti venti settentrionali e mari molto mossi. Criticità: le precipitazioni più intense sono previste in Puglia, Basilicata e Sicilia orientale. Indice di affidabilità >> L’indice di affidabilità delle previsioni per oggi è moderato da Nord a Sud, IdA tra 70 e 75.