Meteo, domenica estiva poi svolta autunnale: deciso calo delle temperature

Previsioni per lunedì

Schiarite ampie al Nordovest. Nubi più o meno compatte nelle altre regioni con piogge e temporali localmente intensi, specie dalla tarda mattinata in poi, sul medio Adriatico, zone interne del Centro e Campania, ma in spostamento verso il resto del Sud e Sicilia tirrenica fra la sera e la notte. Isolati e brevi rovesci possibili anche sulle Alpi e le pedemontane del Nordest. Venti ovunque in intensificazione. Temperature massime in calo, più sensibile al Nordest e sul medio Adriatico.