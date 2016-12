2 settembre 2016 10:00 Meteo, sole e temperature in aumento in tutta Italia Il clima sarà tipicamente estivo con temperature massime intorno ai 30 gradi da Nord a Sud. Ma dalla prossima settimana...

Il nucleo di aria instabile responsabile dei rovesci e temporali di questi ultimi giorni al Centrosud tende ad indebolirsi e ad allontanarsi verso sud in direzione dello Ionio e della Grecia. Alle sue spalle l’alta pressione tenderà a rafforzarsi su tutta l’Italia riuscendo a garantire un fine settimana stabile e prevalentemente soleggiato anche se con il passaggio di un po’ di velature; il clima sarà tipicamente estivo con temperature massime superiori ai valori medi del periodo e intorno ai 30 gradi da Nord a Sud. Domenica si conferma un peggioramento sulle regioni alpine per l’arrivo di una perturbazione atlantica che poi a fine giornata coinvolgerà gran parte del Nord. Lunedì scivolerà al Centrosud dove darà vita ad una vasta circolazione di bassa pressione che insisterà per diversi giorni portando molte nubi, un generale calo termico, piogge tra Emilia Romagna e Centrosud. Insomma dopo un weekend di bel tempo e caldo, la prossima sarà una settimana tutt’altro che estiva.

Previsioni per venerdìVenerdì prevalenza di sole, da segnalare qualche innocua velatura di passaggio al Nord e qualche locale addensamento pomeridiano attorno ai rilievi di Calabria e Sicilia, dove non si esclude del tutto la possibilità di sporadici e brevi piovaschi. Temperature in rialzo al Sud con valori al di sopra delle medie al Nord, regioni tirreniche e Sardegna. Venti di Maestrale in leggero rinforzo al Centrosud, specie su basso Adriatico, Canale d’Otranto e Canale di Sicilia.