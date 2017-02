Meteo Italia. Da mercoledì temperature primaverili e nebbie

Previsioni meteo per martedì. Prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso su Lombardia orientale, Nordest, regioni centrali tirreniche Umbria e Campania. Nel resto del Paese nuvolosità variabile: nel corso della giornata non si esclude qualche goccia di pioggia nei settori ionici di Calabria e Sicilia e sulla Sardegna, mentre la nuvolosità tenderà ad diradarsi col passare delle ore sulla Lombardia occidentale e a fine giornata anche nel resto del Nordovest e nelle Marche. Durante la notte banchi di nebbia possibili nella fascia centrale della Val Padana e nelle valli dell’Umbria e interne del Lazio. Temperature in lieve aumento al Nord, stazionarie o in lieve calo al Sud. Temperature in calo nella prossima notte Ancora ventoso per venti di Tramontana in Liguria e sud-orientali sul mar Tirreno al largo e nelle Isole.

Previsioni meteo per mercoledì. In tutto il Paese tempo in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento di modesta entità sarà ancora possibile nelle due isole maggiori e a inizio giornata tra la Puglia e l’Appennino campano-lucano. Nelle prime ore del mattino locali nebbie in Pianura Padana lungo la fascia del fiume Po e nelle valli interne di Lazio, Umbria e Toscana. Temperature minime in calo con locali e deboli gelate non escluse al Nord e nelle zone interne del Centro, massime in aumento di 2-4 gradi soprattutto al Nord e in forma più lieve nelle regioni centrali adriatiche. Previsti nel pomeriggio 14°C a Bologna, Bergamo e Verona, 15°C a Milano e Trieste, 16°C a Bolzano e Viterbo, 17°C a Roma, 18°C ad Alghero. Venti: moderati settentrionali su Adriatico centro-meridionale, Puglia e mar Ionio; moderati di Scirocco nei Canali delle Isole.