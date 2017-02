Meteo Italia. Da mercoledì temperature da metà marzo e nebbie

Previsioni meteo per lunedì. Nuvole su gran parte del Nord Italia, sulle regioni adriatiche e sulle Isole maggiori; giornata nel complesso abbastanza soleggiata sul versante tirrenico e sulle zone alpine centrali. Nel corso del giorno sporadiche e brevi pioviggini su Piemonte occidentale, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria orientale e Sardegna orientale; occasionali nevicate oltre 1100-1300 metri su rilievi del Piemonte, dell’Abruzzo e del Molise. Giornata ventosa in Liguria per venti di Tramontana , sul mar Tirreno e intorno alle due Isole maggiori per venti di Scirocco . Mossi o molto mossi i mari di ponente. Temperature con poche variazioni, nel complesso leggermente al di sopra delle medie stagionali. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA pari a 85).

Previsioni meteo per martedì. Tempo bello e soleggiato al Nordest e sulle regioni centrali tirreniche fino alle coste campane. Iniziali annuvolamenti al Nordovest e sul medio Adriatico, con le ultime locali precipitazioni al mattino nel basso Piemonte, nevose fino ai 900 metri circa; progressive schiarite tra pomeriggio e sera. Nuvolosità più insistente nel resto del Sud e sulle Isole, con locali precipitazioni, soprattutto mattutine, su Irpinia e sul settore ionico. Il limite della neve in montagna si attesterà almeno oltre 1200-1400 metri. Nuvole in attenuazione a fine giornata. Qualche pioggia, non diffusa ma più insistente, fino a sera interesserà la Sardegna orientale. Nella notte successiva banchi di nebbia possibili nella fascia centrale della Val Padana e nelle valli dell’Umbria e interne del Lazio. Temperature con poche variazioni. Ancora ventoso per venti di Tramontana in Liguria e orientali sul Tirreno e nelle Isole.