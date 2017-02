Meteo Italia. Da mercoledì assaggio di primavera. Tornano le nebbie

Previsioni meteo per sabato. Parziale miglioramento del tempo: piogge e nevicate scompariranno quasi del tutto, con qualche piovasco residuo confinato tra Sicilia Orientale e sul settore ionico della Calabria. Non mancheranno però le nubi, più compatte in Pianura Padana e sul medio-alto versante adriatico, ampie schiarite invece in Puglia, coste tirreniche, Alpi Occidentali. Tra tarda sera e notte qualche debole pioggia in Piemonte. Temperature massime in aumento quasi ovunque, tranne sulle Venezie. Venti di Scirocco in rinforzo su Tirreno meridionale e mari intorno alla Sardegna, moderata Tramontana sul Mar Ligure. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA tra 80- 85).