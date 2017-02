Meteo Italia. Assaggio di Primavera con le ore contate

Previsioni meteo per giovedì. Bel tempo in tutta Italia, con prevalenza di cielo sereno e poche nubi in più soltanto in Liguria e sul basso versante tirrenico. Dalla tarda serata velature in transito al Nord e nubi in aumento in Toscana e Campania, con qualche debole pioggia nello spezzino e formazione di nebbie in banchi tra basso Veneto ed Emilia e nelle valli del Centro. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, fino a toccare punte di 16-17 gradi. Venti in generale deboli con mari calmi o poco mossi.