29 ottobre 2014 Meteo, Italia ancora divisa: tempo instabile su Sud e Isole, sereno al Centronord Il vortice di bassa pressione causerà un peggioramento del tempo nel gran parte del Meridione. Da venerdì migliora, per un fine settimana di stabilità in tutta Italia

11:15 - Fino a venerdì la zona di bassa pressione posizionata fra Balcani e Ionio continuerà a condizionare il tempo sulle nostre regioni meridionali causando ancora fenomeni di instabilità. L'area anticiclonica che attualmente abbraccia il Nord della Penisola riuscirà a estendere la propria influenza anche alle regioni meridionali solamente nel fine settimana. Il weekend di Ognissanti sarà dunque caratterizzato da tempo stabile.

Le previsioni per mercoledì - Quella di mercoledì sarà una giornata molto simile a quelle appena trascorse con tempo stabile al Nord e schiarite sulle regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania, ma alternate a qualche annuvolamento. Nubi più compatte nelle altre zone del Paese, in particolare sul medio e basso Adriatico, Calabria e Isole, con dei rovesci intermittenti più probabili su Puglia, Calabria ionica, Sicilia orientale e sud della Sardegna. Non si escludono occasionali fenomeni anche nella Puglia garganica. Le temperature saranno in lieve rialzo sul medio Adriatico e al Sud: valori massimi intorno alla media o leggermente al di sotto. Venti deboli, con qualche rinforzo sul mar Ionio.



Le previsioni per giovedì - Giovedì si verificherà un passaggio instabile più significativo al Sud, causato dal vortice di bassa pressione quasi stazionario sui Balcani e che domani si muoverà verso sud-ovest. Al mattino da segnalare instabilità sulla costa adriatica della Puglia, in particolare la zona garganica. Nel corso della giornata questi fenomeni potranno propagarsi al resto della Puglia, ma anche alla Basilicata, Calabria e nord-est Sicilia. Possibili rovesci soprattutto sulle zone costiere. A fine giornata tendenza all'esaurimento dei fenomeni. Per il resto tempo buono con cielo sereno, salvo il passaggio di qualche velatura al Nord. Venti settentrionali in rinforzo al Centrosud, moderati sullo Ionio e nel pomeriggio anche sul medio-basso Tirreno. Temperature in lieve rialzo al Nord. Un po' di freddo all'alba con minime anche sotto i 5°C al Centronord.



Verso un weekend di Ognissanti di tempo stabile - Venerdì avremo gli ultimi fenomeni legati alla circolazione di bassa pressione con piogge molto sporadiche e rovesci intermittenti che andranno a colpire la zona tra Sicilia orientale e Calabria ionica, ma già in serata i fenomeni saranno in netta attenuazione. Nubi più estese tra medio-basso Adriatico e parte del Sud eccetto la Campania. Attenzione al rischio di formazione di nebbia nella Pianura Padana centrale.



Si conferma nel corso del fine settimana una rimonta significativa dell'alta pressione di matrice sub-tropicale che garantirà tempo bello e stabile con temperature in leggero aumento. I dati attuali indicano per sabato 1° novembre (Solennità di Ognissanti) una giornata con prevalenza di tempo bello e soleggiato ovunque. Da registrare soltanto un po' di nubi sparse al Sud e il rischio di qualche nebbia, al mattino, in pianura al Nord.



Anche domenica 2 novembre a dominare sarà la stabilità atmosferica, con una prevalenza di sole su tutta la Penisola e solo qualche passaggio nuvoloso, nella seconda parte della giornata, in Liguria. Su tutte le regioni le temperature continueranno a mantenersi in linea con la norma stagionale.



Nella notte tra domenica e lunedì cambierà la circolazione atmosferica che da nord-orientale diventa meridionale. I venti da Sud faranno addossare la nuvolosità sulle zone occidentali del Nord e sulla Liguria. Per l'inizio della prossima settimana si profila l'arrivo di una intensa perturbazione atlantica, accompagnata da venti di Scirocco, che potrebbe portare un forte peggioramento a iniziare dal Nordovest e regioni tirreniche.