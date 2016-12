Meteo, Italia ancora divisa: sereno al Centronord, instabile nel Meridione

11:35 - Fino a venerdì il vortice di bassa pressione insisterà sulle regioni meridionali, portando nuvole su medio-basso Adriatico e qualche rovescio all'estremo Sud. Nel resto del Paese prevalenza di tempo bello, con qualche nebbia sulle pianure di Piemonte e Lombardia nelle prime ore del giorno. Nel fine settimana invece l'alta pressione occuperà gran parte d'Italia, favorendo un miglioramento del tempo anche al Centrosud.

Le previsioni per martedì - Al mattino nuvole su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole, con qualche acquazzone su Salento, Calabria Ionica, Sicilia (specie il versante orientale) e Sardegna. Tempo in prevalenza bello altrove, ma con qualche nebbia sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Nel pomeriggio ancora rovesci e temporali su Puglia Meridionale, Basilicata, Calabria Ionica e centro-est Sicilia. Venti moderati sullo Ionio, in generale deboli altrove. Le temperature massime saranno stazionarie o in lieve diminuzione, con valori intorno alla norma al Centronord, ancora leggermente al di sotto nelle regioni meridionali. Previsti nel pomeriggio 12°C ad Aosta, 15°C a Milano, Torino, Bologna e Ancona, 17°C a Firenze, Crotone e Pisa, 18°C a Brindisi e Taranto, 19°C a Roma, Catania e Olbia, 20°C a Napoli, Cagliari e Trapani.



Le previsioni per mercoledì - Mercoledì tempo ancora nuvoloso su regioni centrali adriatiche e Sud Italia, con qualche rovescio o temporale su Puglia, Calabria Ionica e centro-est della Sicilia. Tempo instabile anche intorno alle coste della Sardegna, con alternanza tra sole e nuvole su Toscana, Umbria e Lazio. Tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso invece sul resto d'Italia. Al mattino qualche isolato banco nebbia in dissolvimento in Valpadana. Temperature senza grandi variazioni, con tendenza al leggero rialzo.



Verso un weekend di Ognissanti di bel tempo - Giovedì ancora residua instabilità al Sud con brevi rovesci possibili su Calabria e Sicilia nord-orientale, più nuvolosità sul resto del Sud e sul versante Adriatico. Da segnalare anche il temporaneo passaggio di qualche velatura al Nord, con nubi più compatte sulle Alpi centro-orientali.



Nei giorni successivi si conferma una rimonta più decisa dell'alta pressione di matrice sub-tropicale che favorirà un tempo gradualmente più stabile anche all'estremo Sud. Il prossimo fine settimana, quello di Ognissanti, vedrà una prevalenza di tempo stabile e clima mite sull'Italia, con un lieve aumento delle temperature massime al Nord.



Sabato a inizio giornata rischio di qualche foschia o nube bassa al Nord, ma sarà una giornata di tempo stabile con ampi spazi di cielo sereno e solo poca nuvolosità sparsa al Sud.



Domenica inizieranno a farsi sentire deboli correnti meridionali al Nordovest e sul Mar ligure, per l'avvicinamento di una nuova perturbazione.