22 dicembre 2015 Meteo, inverno fermo ai blocchi di partenza: niente freddo e niente neve Il solstizio dà il via ufficialmente alla stagione più gelida dellʼanno, eppure le basse temperature e le abbondanti precipitazioni caratteristiche del periodo si fanno attendere

La robusta area di alta pressione di matrice sub-tropicale che insiste da settimane sull'Italia e su buona parte del Mediterraneo Centrale e Occidentale non mostra importanti segnali di indebolimento: ciò significa - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo- che, anche nei prossimi giorni, l'inverno non riuscirà a imporsi e le perturbazioni continueranno a transitare lontane dall'Italia.



È ormai pressoché certo che, non solo nel periodo natalizio, ma anche negli ultimi giorni dell'anno ci attenderà tempo stabile e asciutto. Frequentemente, in particolare al Nord e nelle valli del Centro, osserveremo nebbie e strati di nubi basse, fenomeni tipici dei regimi anticiclonici. Inoltre, soprattutto nelle giornate successive al Natale, le temperature in montagna si riporteranno nuovamente su valori superiori alla norma anche di 7-8 gradi. Condizioni queste che aggraveranno ulteriormente il problema dello smog, specie al Nord, con livelli di Pm10 anche di due o tre volte superiori alla soglia limite considerata dannosa per la salute.

Previsioni per martedìCielo sereno o poco nuvoloso su zone alpine, Piemonte, Abruzzo, Lazio, Sud e Isole, salvo qualche locale rannuvolamento su Salento e Calabria tirrenica. Ancora nuvole altrove, con deboli piogge o pioviggini tra Levante ligure e alta Toscana. Qualche nebbia in questo inizio di giornata su Valpadana orientale e valli del Centro (in particolare Toscana e Umbria). Temperature massime in lieve rialzo al Nord; valori ovunque superiori alla media. Venti localmente moderati da nord su basso Adriatico, Salento, Mar Ionio.