Meteo, intensa perturbazione: piogge abbondanti e neve sulle Alpi

Nella giornata di sabato giungerà il nucleo freddo della perturbazione e le piogge, oltre a insistere sul Nordest, si estenderanno anche a tutto il versante tirrenico della Penisola. Domenica invece la perturbazione riuscirà finalmente ad abbandonare l’Italia favorendo così un generalizzato miglioramento del tempo.



Previsioni per venerdì. Al Nordovest cielo coperto in tutte le regioni con piogge al mattino inizialmente a carattere sparso ma tendenti ad intensificarsi e a diventare diffuse nel corso del giorno. I fenomeni saranno localmente intensi con rischio di forti temporali e nubifragi. Graduale miglioramento dalla sera a partire dagli estremi settori occidentali. Quota neve sulle Alpi oltre i 1800-2000 metri. Al Nordest giornata molto nuvolosa ovunque con qualche timida schiarita nel corso del giorno in Romagna. Oltre alle nuvole sarà una giornata piovosa con piogge sparse e intermittenti in tutte le regioni; rischio temporali sull'Emilia occidentale. In serata piogge in intensificazione nel Triveneto. Venti forti di Scirocco sull'alto Adriatico: acqua alta a Venezia. Al Centro giornata molto nuvolosa con piogge e temporali anche intensi sull'alta Toscana. Nel resto del centro situazione di variabilità con nubi alternate a schiarite anche ampie e con poche isolate piogge. Temperature massime in generale e sensibile aumento. Al Sud in tutte le regioni giornata tra annuvolamenti e momenti soleggiati. Le nubi più significative e insistenti riguarderanno la Puglia e i versanti ionici di Basilicata e Calabria; non esclusa qualche pioviggine sui versanti orientali della Calabria. In Sicilia giornata per lo più soleggiata anche se non mancheranno un po’ di nubi innocue in transito e annuvolamenti sparsi e irregolari sul versante ionico qui con la possibilità di qualche isolata pioviggine. In Sardegna cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con piogge sparse e intermittenti anche sotto forma di rovesci o temporali, più probabili nel nord e nel centro dell’isola. Temperature in aumento: clima molto caldo al Sud e parte del Centro. Picchi di 33-34°C in Sicilia per gli intensi venti di Scirocco. Localmente al Nord e sull'alta Toscana gli accumuli di pioggia potrebbero superare i 100 litri per metro quadrato, con alto rischio nubifragi. Attenzione ai venti: forte Tramontana in Liguria, intenso Scirocco sui mari e sulle Isole con locali raffiche prossime ai 100 km/h.