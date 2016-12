Meteo: intensa perturbazione in transito sull'Italia

12 maggio 2016 13:57 Meteo: intensa perturbazione in transito sullʼItalia Nel pomeriggio di giovedì nuove piogge al Nord, graduale miglioramento al Centrosud. Weekend variabile

Nelle ultime ore una fase di forte maltempo sta interessando l'Italia in concomitanza col passaggio della parte più attiva e intensa della perturbazione giunta mercoledì sull'Italia. Tra alto Piemonte e Lombardia nel giro di 24 ore si sono accumulati oltre 100 litri di pioggia per metro quadro e in 12 ore in Sicilia sono caduti oltre 12 mila fulmini. A seguire- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- il maltempo si attenuerà, ma l'atmosfera si manterrà molto instabile, con diverse occasioni per altre precipitazioni tra venerdì e domenica, specialmente al Centronord e sulla Sardegna. Il sole sarà invece prevalente lungo il settore adriatico e al Sud, con temperature nella norma e venti da sud-ovest piuttosto intensi sulle regioni centro-meridionali.

Previsioni per giovedìLa perturbazione numero 5 del mese si sta dirigendo verso est e porterà condizioni di spiccata variabilità atmosferica nella seconda parte della giornata di giovedì con nuvolosità variabile: non mancheranno schiarite e precipitazioni. La probabilità di piogge o rovesci sarà più elevata sulle regioni settentrionali, tranne Emilia orientale e Romagna, nelle zone interne del Centro (Lazio, Abruzzo e Marche meridionali) mentre al Sud, dopo le piogge del mattino, andrà meglio e non avremo precipitazioni rilevanti. Tra sera e notte tempo in miglioramento al Centrosud, mentre al Nord le piogge si concentreranno sul settore alpino e prealpino, sull' est della Lombardia e sulle regioni di Nordest. Venti moderati sud-occidentali con rinforzi di Libeccio tra Liguria e alta Toscana e Scirocco tra alto Ionio e basso Adriatico. Temperature massime in lieve calo su regioni tirreniche, al Sud e in Sicilia, in lieve rialzo al Nord.