3 giugno 2016 10:00 Meteo, instabilità persistente al Centronord La vasta area di bassa pressione sullʼEuropa porta alternanza di sole e piogge sulle regioni settentrionali. Bel tempo al Sud

A causa della persistenza sull’Europa centrale di una vasta area di bassa pressione, dovremo ancora fare i conti - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - con condizioni di instabilità al Centronord dove il sole si alternerà a numerosi improvvisi acquazzoni e temporali; il Sud e le Isole resteranno ai margini di questa area di instabilità, quindi il sole in queste regioni sarà decisamente più presente. Le temperature registreranno valori di 2-4 gradi inferiori alla norma su gran parte d’Italia ma nel fine settimana saranno in rialzo di qualche grado, specialmente al Centro e in Emilia Romagna.

Previsioni di venerdìA partire dalle ore centrali della giornata aumenterà l’instabilità al Nord e nelle zone interne del Centro, con parziali schiarite alternate a molti rovesci e temporali, che localmente potranno spingersi fin sulle coste di Marche e Abruzzo. Qualche rovescio sarà possibile anche sull’Appennino lucano e nell’interno della Puglia. Più sole sulle coste tirreniche del Centrosud, in Calabria e nelle Isole. In serata piogge isolate ancora possibili al Nord. Temperature massime in leggero rialzo al Centro; punte di 25-27 gradi al Sud e in Sicilia. La nostra previsione ha un Indice di Affidabilità medio-basso al Centronord a causa delle condizioni di instabilità (IdA di 70); medio al Sud (IdA di 80).