Meteo, insiste il maltempo al Centrosud

Previsioni per venerdì Al Nord bella giornata di sole in tutte le regioni. Temperature massime in aumento con valori intorno ai 15 gradi con venti deboli. Al Centro, in Toscana, Umbria e Marche giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche annuvolamento più probabile nei settori meridionali; sarà invece una giornata con molte nubi in Abruzzo, Molise e Lazio e tempo a tratti instabile con il rischio di piogge sparse e nevicate in Appennino oltre i 1300-1400 metri di quota; in serata migliorerà anche in queste regioni; temperature massime in rialzo in Toscana, Umbria e Marche, stazionarie nelle altre regioni, con venti di debole intensità.



Al Sud in tutte le regioni giornata estremamente variabile e a tratti molto instabile: prevarranno le nuvole rispetto alle schiarite con ancora elevato rischio di piogge e temporali; fenomeni meno probabili nel Nord della Campania; temperature massime in lieve aumento con venti in attenuazione rispetto a ieri e in generale deboli salvo moderati rinforzi di Scirocco tra il Canale d'Otranto e il basso Adriatico. In Sicilia al mattino nubi irregolari e variabili nei settori occidentali dell'isola con anche qualche pioggia; in prevalenza soleggiato nel resto dell'isola; nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rischio elevato di rovesci e temporali nelle zone interne e nell'Est della regione; temperature massime stazionarie o in lieve calo, con venti moderati di maestrale nel Canale di Sicilia che resta molto mosso. In Sardegna inizio di giornata con una prevalenza di sole, soltanto nel Nordest dell'isola cielo parzialmente nuvoloso con anche qualche pioggia isolata; nel pomeriggio aumenta l'instabilità nel Nord della regione con lo sviluppo di rovesci o temporali specie nelle zone interne; possibili sconfinamenti nel Sudest della regione; temperature stazionarie con venti deboli.