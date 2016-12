Meteo, inquinamento alle stelle e siccità: l'alta pressione non cede

La circolazione atmosferica rimarrà bloccata almeno per tutta la settimana - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - a causa della persistenza di un vasto campo anticiclonico, esteso per diverse migliaia di chilometri dall'Atlantico tropicale all'Europa dell'est.

Di conseguenza sulla nostra Penisola domineranno condizioni di stabilità del tempo, accompagnate da temperature in generale oltre le medie stagionali, specialmente in quota.



Naturalmente si aggraverà ulteriormente il problema della siccità per la sostanziale assenza di precipitazioni significative, comprese quelle nevose in montagna; contemporaneamente diverrà, purtroppo, sempre più scadente la qualità dell'aria che respiriamo a causa dell'accumulo di sostanze inquinanti oltre i livelli di guardia.



Se si eccettua qualche timido tentativo da parte delle perturbazioni atlantiche di far breccia nel solido “muro” di alta pressione, non è ancora possibile individuare con sufficiente affidabilità il momento in cui questa situazione potrà sbloccarsi. Al contrario, sembra che anche le elaborazioni più recenti indichino un ulteriore rigonfiamento della componente nord-africana dell'alta pressione che terrà ancora più a distanza le piovose perturbazioni atlantiche e favorirà un clima tutt'altro che invernale in particolare sui Paesi dell'Europa sud-occidentale. Questa forte anomalia meteorologica potrebbe addirittura protrarsi fino a Natale compreso.